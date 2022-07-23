ВСУ отразили штурм в Донецкой области и в очередной раз не позволили захватить Углегорскую ТЭС, - Генштаб

Об этом говорится в оперативной информации от Генштаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенно не изменилась. Враг обстрелял село Стариково Сумской области. Ведется воздушная разведка пограничного участка в Черниговской и Сумской областях беспилотными летательными аппаратами.

На Слобожанском направлении россияне всеми имеющимися средствами продолжают удерживать подразделения сил обороны от продвижения вглубь временно занятой территории. На Харьковском направлении враг из артиллерии обстрелял Харьков и другие населенные пункты области. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг обстреливал из артиллерии населенные пункты. У Богородичного силами разведывательной группы пытался обнаружить слабые места в обороне наших войск. Противник обезврежен, добавляют военные.

На Донецком направлении продолжаются попытки установления контроля над Углегорской ТЭС. Оккупанты снова, уже с разных направлений, попытались штурмовать территорию Углегорской ТЭС. Снова безуспешно и с потерями. Разведывательные группы противника пытались обнаружить слабые места в обороне наших войск на направлениях Соледара и Покровского. Враги были обнаружены и обезврежены.

Штурмовыми действиями с разных направлений оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительные потери. В Генштабе сообщили, что оккупанты в панике отошли.

На Краматорском направлении враг также обстрелял населенные пункты. Нанес авиаудар возле Спорного.

На Бахмутском направлении противник пытается создать благоприятные условия для продолжения наступления на Бахмут. Обстреливал украинские войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Травневого, Семигорья, Раздолевки, Яковлевки, Соледара, Белогоровки и ряда других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по Покровскому и Новолуганскому.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру. Нанес авиаудары вблизи Красногоровки и Каменки.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает, чтобы не допустить продвижения украинских войск. Враг продолжает разведку беспилотными летательными аппаратами. Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения.

С 24 февраля по 23 июля оккупанты потеряли около 39 240 военных, 1708 танков, 864 системы артиллерии и 714 беспилотников.

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