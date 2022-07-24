ВСУ отразили штурм Углегорской ТЭС и продолжают уничтожать склады врага, - Генштаб
Украинские военные отбросили россиян от Углегорской ТЭС в Донецкой области и продолжают уничтожать вражеские склады с боеприпасами
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в facebook.
На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и захвата Углегорской ТЭС. Совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Россияне задействовали штурмовую и армейскую авиацию. С разных направлений враг штурмовал Углегорскую ТЭС. Украинские воины снова отбросили оккупантов назад.
На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали БПЛА.
На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Чепеля, Богородичного и Адамовки.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются систематические обстрелы в районах населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и многих других. Вражеский БПЛА действовал возле Малой Токмачки и Новодаровки. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.
На Северском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Ястребиное, Белополье и Грабовское в Сумской. Кроме того, периодически ведет воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении враг производил огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяжье, Коробочкино, Дергачи, Перемога и других.
На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру возле Червоной Долины, Киселевки, Терновки, Добрянки, Александровки, Кобзарцов, Лепетихи и других.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять определенные задачи по усилению охраны в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.
Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения на определенных направлениях продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения и складам противника.
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