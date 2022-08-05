ВСУ отразили штурм спецвзвода оккупантов при поддержке БТР-82А и танкового взвода, - ОК "Юг"
Российские оккупанты пытались вести штурм благодаря спецвзводу при поддержке БТР-82А и танкового взвода в направлении Сухой Ставок - Лозовое, но понесли потери и отошли
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в зоне нашей ответственности остается напряженной, но силы обороны контролируют ее развитие. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Не имеет изменений ни в составе, ни в положении. при поддержке БТР-82А и танкового взвода. Удачи не имел. С потерями отошел. Скованный нашими действиями, без возможности продвижения по суше, враг активизировал артиллерийские и авиационные атаки", - говорится в отчете.
Российская штурмовая авиация нанесла за день, 4 августа, 16 авиаударов вдоль линии столкновения. Целились по позициям ВСУ и недавно уволенным населенным пунктам. Обошлось без потерь.
Однако от тяжелой ствольной артиллерии 152 калибра пострадала Ивановка. Погиб один человек, масштабы разрушений уточняются.
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