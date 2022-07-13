ВСУ отразили штурм россиян в направлении Довгенького и Долины

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

В Славянском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чеполь, Большая Камышеваха, Краснополье, Крещение, Довгенькое и Маяк.

Штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина украинские защитники успешно отбили. Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий по улучшению тактического положения и созданию благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм – Славянск.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел, совершал обстрелы из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Татьяновка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Серебрянка, Спорное. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали районы Берестового, Белогоровки, Соледара, Покровского, Бахмута, Опытного, Веселой Долины, Вершины, Майского, Кодемы, Торецкого и Шумов. Нанес ракетно-авиационные удары по Торецку и Райскому и авиаударов неподалеку от Берестового. Вел воздушную разведку с беспилотником типа "Орлан-10" и задействовал диверсионно-разведывательные группы.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания украинских войск, враг вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка (Коксохимический завод), Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Павловка, Причистовка, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское. Нанес авиационных ударов недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении, чтобы помешать перегруппировке украинских войск, агрессор вел артиллерийский огонь по районам населенных пунктов Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригоровка, Заря, Котлярово, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Николаев и Кульбаки. Для корректировки огня задействовал БПЛА.

На Северском направлении состав и положение вражеских войск без особых изменений. Оккупанты обстреляли позиции наших войск из минометов в районе Волковки Сумской области.

На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов. Основные усилия сосредоточены на обороне.

Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии город Харьков и населенные пункты Сосновка, Дементиевка, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянка, Новое, Ивановка и Залиман.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства. В готовности к нанесению ракетных ударов удерживается четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", пишет Генштаб.

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