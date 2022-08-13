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ВСУ отразили штурм окупантов на трех направлениях, - Генштаб

13 августа, 2022 суббота
07:34
Новости

12 августа российские оккупанты вели штурмовые действия на Бахмутском, Авдеевском направлениях и в районе Спорного и Ивано-Дарьевки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в facebook .

Противник сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дубровного, Мазановки и Богородичного. Вражеская авиация снова действовала возле Залимана.

На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки.

Наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спирне – Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении артиллерия и танки врага поражали районы Временного Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спирного, Раздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцевого. Авиаудары фиксировались недалеко от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцевого, Бахмута и Соледара. Противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении окупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опросное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка. Самолеты штурмовой авиации ударили возле Марьинки.

Захватчики вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая - Красногоровка и Спартак - Авдеевка, успеха не имели и отброшены назад. На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции по ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Владимировка, Павловка, Пречистовка, Угледар, Богоявленка, Новополь, Железнодорожное, Гуляйпольское, Ольговское, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка. Нанес авиаудару в районе Новоселки.

В направлении Сторожево – Новоселка наши воины успешно остановили вражеское наступление и отбросили окупантов назад.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

Враг пытался вести наступательный бой в направлении Сухой Пруд – Лозовое, успеха не имел, отошел. Нанес авиационных ударов возле Осокоровки и Андреевки. Продолжал ведение воздушной разведки БПЛА.

На Харьковском направлении противник продолжил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Дементиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Большие Проходы, Прудянка, Протопоповка, Петровка, Старый Салтов, Верхний Салтов. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Мосьпанова.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии территории возле Сеньковки и Гремяча Черниговской области и Басовки и Кондратовки Сумской области.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

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