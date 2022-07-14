ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском направлении, - Генштаб
Защитники Украины отразили штурм российских военных вблизи Курульки на Славянском направлении и нанесли потери армии РФ на Донецком направлении
Об этом говорится в оперативной информации от Генштаба ВСУ.
На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Оккупанты из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали населенные пункты. Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулька украинские воины успешно отбили.
На Донецком направлении россияне продолжают обстрелы подразделений Сил обороны по всей линии столкновения. Используют штурмовую и армейскую авиацию. Враг ведет разведку с целью поиска слабых мест в обороне украинских войск. Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли врагу потери и заставили отступить.
На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые ранее позиции. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии города Харькова и населенных пунктов области. Вел воздушную разведку оперативно-тактическими БПлА "Орлан-10" вблизи Василенкова и Шевченко.
На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных и штурмовых действий враг не вел. Россияне обстреливали украинские позиции по артиллерии.
На Южнобужском направлении враг также осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры.
- С 24 февраля по 14 июля оккупанты потеряли около 37 870 военных, 1 667 танков, 840 систем артиллерии и 219 самолетов.
- В Генштабе сообщили, что в России остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
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