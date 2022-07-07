ВСУ отразили штурм и нанесли потери оккупантам на четырех направлениях, - Генштаб

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

На Слобожанском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании позиций и недопущении подразделений Украины вглубь временно занятой территории. В течение дня задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль линии столкновения. Украинские воины свели на нет все силы врага продвинуться в направлении Сосновки. Штурм отражен, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции.

На Востоке Украины россияне пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области. На Славянском направлении оккупанты снова безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь полностью его захватить. Наши воины жестко подавили очередную попытку.

На Краматорском направлении враг предпринял неудачные попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского. Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов.

На Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются взаимные обстрелы вдоль линии столкновения. Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского.

На Южнобужском направлении ситуация не изменилась. Подразделения противника продолжают удерживать занятые позиции и обстреливать позиции подразделений наших войск.

В Генштабе сообщили, что россияне заявили о якобы гибели украинских воинов, выполнявших зачистку и устанавливавших Флаги Украины на острове Змеиный. Эта информация не соответствует действительности.

7 июля в ОК "Юг" сообщили, что Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море до 5 ракетных кораблей, двух подлодок и одного десантного корабля.

В тот же день СМИ писали, что угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется еще на три месяца, ведь Минск продлил запрет на полеты у границы с Украиной.

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