ВСУ отразили семь вражеских атак, оккупанты пытаются наступать на трех направлениях
Украинские защитники сдерживают захватчиков в Донецкой и Луганской области: войска РФ ведут попытки наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях
Об этом вечером в воскресенье, 20 ноября 2022 года, сообщает Генштаб ВСУ.
Как отмечается, Силы обороны сдержали наступления оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клищиевка Донецкой области.
В свою очередь войска РФ обстреляли два объекта гражданской инфраструктуры Купянска.
Также захватчики 10 раз обстреляли из РСЗО позиции защитников Украины вдоль линии столкновения.
В Каховском районе россияне продолжают грабежи и занимаются мародерством: забирают автомобили у местных жителей, а также мотоциклы и даже велосипеды.
Кроме того, Генштаб сообщает, что обстановка на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях не изменилась. Однако оккупанты содержат отдельные подразделения своих войск в районах Брянской и Курской областей, которые находятся рядом с границей Украины.
- На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Огирцево, Стрилечья, Старица и Чайковка Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях обороняет захваченные позиции и ведет обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Сообщается об атаках на населенные пункты Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Площанка и Невское в Луганской области и Берестово Донецкой области.
- На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник пытается наступать. В частности, проводит обстрелы из танков и всех видов артиллерии в районах городов и сел Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Веселое, Времовка, Угледар, Клищиевка, Майорск, Опытное, Раздолевка, Парасковеевка, Соледар, Спирное и Яковлевка Донецкой области.
- На Запорожском направлении оккупанты ведут оборону. Под артиллерийским огнем РФ оказались районы населенных пунктов Вышетарасовка, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализнычное, Новополье, Орехов и Червоне Запорожской области.
- На Криворожском и Херсонском направлениях противник обороняется и укрепляет фортификационные сооружения. Россияне обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Антоновки, Велетенского, Новокаиров, Новотягинки, Понятовки, Токаревки и Херсона.
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