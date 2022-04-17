ВСУ отразили пять атак российских войск на востоке Украины и ликвидировали 60 оккупантов
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские защитники 17 апреля уничтожили 60 российских захватчиков
Об этом сообщает ОТУ "Восход".
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, 17 апреля, украинские защитники отразили 5 вражеских атак", – говорится в сообщении.
Украинские воины уничтожили:
- личного состава – 60
- танков – 1
- БМП – 2
- МТЛБ – 2
- артиллерийских систем – 3
- АО – 3
- вертолетов – 1.
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