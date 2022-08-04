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Главная война с Россией ВСУ отразили несколько попыток штурма в Донецкой области, оккупанты пытаются помешать контрнаступлению на Юге, - Генштаб

ВСУ отразили несколько попыток штурма в Донецкой области, оккупанты пытаются помешать контрнаступлению на Юге, - Генштаб

4 августа, 2022 четверг
19:44
война с Россией

Защитники Украины отразили атаки армии РФ на Славянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. На Юге враг пытается не допустить продвижения украинских подразделений

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

В Донецкой области противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов. Армия РФ пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций.

Попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного благодаря действиям украинских военных завершились крахом и бегством.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. Вблизи Травневого и Кодемы боевые действия продолжаются.

Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел, производит обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Россияне пытались прорвать оборону недалеко от Марьинки, понесли потери и отошли.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в глубь временно занятой им территории. Вражеские наступательные действия в районах Белогорки и Лозового украинские воины остановили и отогнали оккупантов назад.

  • На Харьковском направлении защитники Украины продвинулись в глубину обороны противника. Оккупанты пытаются удержать захваченные территории.

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