English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией ВСУ отразили наступление в направлении Авдеевки, Красногоровки и Семигорья, идут бои у Новолуганского и Соледара, - Генштаб

ВСУ отразили наступление в направлении Авдеевки, Красногоровки и Семигорья, идут бои у Новолуганского и Соледара, - Генштаб

29 июля, 2022 пятница
07:31
война с Россией

Враг пытается наступать в районах Новолуганского и Соледара, продолжаются бои. Однако разведка боем у Водяного и Песков завершилась отступлением оккупантов, а наступление в направлениях Вершины, Семигорья, Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки ВСУ отбили

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

На Харьковском направлении противник производил огненное поражение из артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Родное, Уды, Дементиевка, Слатино, Протопоповка, Новое, Золочев, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Безруки, Борщева, Старый Салтов и Коробочки. Пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку от Старого Салтова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах Курульки, Дубровного, Норцовки, Мазановки, Лозовой, Шнурков, Гусаровки, Грушувахи, Вернополья и Мосьпанового.

На Краматорском направлении активных действий со стороны врага не отмечалось. Противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Северск, Ивано-Дарьевка, Спорное, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Звановка и Верхнекаменное. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного.

На Бахмутском направлении противник совершает обстрелы неподалеку от Шумов, Бахмутского, Берестового, Покровского, Соледара, Яковлевки, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Зайцева и Вершины. Оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Соледара и Веселой Долины.

Вражеские штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью украинские воины успешно отбили. Однако противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, кроме обстрелов по линии столкновения, враг нанес авиаудару неподалеку от Новоандреевки.

Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понес потери и отошел.

На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Карьерное, Осокоровка, Благодатное, Кобзарцы, Красная Долина, Лепетиха, Андреевка, Большое Артаково, Веселое Кут, Партизанское, Шевченково, Мирное, Широкое, Прибужское, Луч, Посад-Покровское, Любомировка, Степная Долина, Таврическое и Александровка. Враг нанес авиационные удары вблизи Большого Артакова, Белогорки и Потемкиного.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы и технике врага", - добавляют в Генштабе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Запорожье
Харьков
Луганщина
Краматорск
военные силы Украины
Донетчина
Пески
Авдеевка
Красногоровка
Новости Славянска
Бахмут
Военные новости
Читайте также:
Пожежа в квартирі
28 июля, 2022 четверг
В Одесском порту вспыхнул пожар
Михайло Подоляк
27 июля, 2022 среда
Третьего предупреждения может не быть: в Офисе президента призвали РФ убираться из Херсона после удара по Антоновскому мосту
гаубиця M777
Автор Алексей Левков
28 июля, 2022 четверг
ВСУ уничтожают врага не только из современных САУ: какие "сюрпризы" для армии РФ имеет гаубица M777
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.07
    Покупка 39.07
    Продажа 40.04
  • EUR
    Покупка 39.3
    Продажа 40.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
29 июля
08:24
Призывал поддерживать оккупантов: экс-теробороновцу Херсонщины заочно объявили подозрение
08:10
Враг инженерно оборудует позиции у границ Украины: на каких направлениях
08:04
Россияне обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома, хозяйственные постройки и электролиния
07:07
Польша поддерживает инициативу Эстонии ввести визовые ограничения для россиян
06:50
В ливанский порт зашло сирийское судно с ворованным украинским ячменем, - посол
06:22
Трасс анонсировала увеличение военной и гуммопомощи Украине: какое условие
05:55
Россияне могут готовиться к наступлению на Харьковщине и сосредоточиться на Бахмуте, - ISW
05:49
Лига конференций
Лига конференций: результаты всех матчей четверга
05:28
посольство США
Минюст США расследует кибератаку на систему судебных документов: подозревают РФ и Китай
05:24
Обновлено
Россия обстреляла центр Харькова
04:55
Россия захватила Чернобыль благодаря агентам, которых отправила туда еще в 2021 году, - Reuters
04:20
Экс-футболиста "Динамо" ограбили на 600 тыс. евро
03:55
В устье Дуная судно взорвалось на неизвестном взрывном устройстве
03:42
Авиация ВСУ
Украинская авиация нанесла 7 ударов по объектам оккупантов на Юге Украины
03:33
Россия увеличила количество десантных кораблей в Черном море. Держат 16 крылатых ракет
03:24
На фото вертоліт Ка-52
В Херсонской области вертолеты Ка-52 пытались атаковать деоккупированную Андреевку
02:57
"Заря" узнала соперника в Лиге конференций
02:31
ВСУ уничтожили 3 базы РФ в Донецке и одну в Чернобаевке
01:03
Блинкен передаст Лаврову "жесткий месседж" по поводу попыток аннексировать часть Украины, - Госдеп США
00:49
Россия 4 раза в день обстреляла Сумщину, зафиксировано 44 прилета
00:34
$10 млн. США ищут доказательства вмешательства "повара Путина" в выборы и предлагают вознаграждение
00:18
Песков
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 июля
00:01
Россиянам нужен кто-нибудь, кто бы говорил им, что делать. The Washington Post о ложной тактике агрессора
2022, четверг
28 июля
23:57
На фото Владимир Зеленский и юные украинцы
"Горжусь быть президентом таких граждан": Зеленский вручил паспорта юным украинцам
23:42
В Молдове продолжили чрезвычайное положение из-за войны в Украине
23:39
На фото Владимир Зеленский
Зеленский поблагодарил Сенат США, который поддержал резолюцию о признании РФ спонсором терроризма
23:14
Погиб Глеб Бабич – воин и поэт
23:10
Обновлено
Россияне обстреляли частный сектор Николаева
23:03
Румыния проведет в Черном море международные учения военных водолазов
22:59
Пассажирский речной транспорт
В Херсонской области россияне используют краденое судно для переправы в районе поврежденного моста
22:53
Корбан обратился к Данилову и предложил отказаться от "двойных стандартов"
22:43
В Италии скандал из-за возможной причастности России к распаду правительственной коалиции
22:34
Дуда поздравил украинцев с Днем государственности
22:28
Без смены стратегии мира не будет. Орбан и Нехаммер сошлись на "невозможности газового эмбарго" России
22:12
Россияне четыре раза обстреляли Бахмут из "ураганов"
22:05
Транзит в Калининградскую область снова может прекратиться, - губернатор
22:04
В G-7 прокомментировали назначение Клименко на должность главы САП
21:48
На фото Здание правительства и госканцелярии Эстонской Республики
Эстония не будет выдавать россиянам визы или свидетельства, необходимые для обучения
21:39
До конца этого года. Генерал Бен Ходжес спрогнозировал ход войны с Россией
21:35
Дмитрий Медведев
В Румынии жестко отреагировали на "карту Украины", которую опубликовал глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV