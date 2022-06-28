ВСУ отразили наступление севернее Славянска, уничтожили вражеский состав благодаря HIMARS и освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области, – ISW
Украинские силы использовали недавно предоставленные США реактивные артиллерийские системы HIMARS для удара по российскому складу боеприпасов примерно в 60 км от линии фронта на подконтрольной России территории Луганской области
Об этом сообщил Институт исследования войны (ISW)."27 июня российские войска провели неудачные наступательные действия к северу от Славянска. Украинские войска сопротивлялись российским атакам в Мазановке и Долине. Российские наступательные операции были в значительной степени застопорены вокруг Изюмской оси, поскольку россияне сконцентрировали свое внимание на районе Северодонецка и Лисичанска" – говорится в сообщении.
ISW также сообщает об успехах ВСУ на южном фронте, где российские войска сосредоточились на оборонных действиях. Контрнаступление на Николаевщине и Херсонщине называют успешным. Институт цитирует представителя минобороны США, который сообщил, что за выходные украинские войска освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.
- Напомним, США закупят для Украины передовую систему ПВО NASAMS.
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