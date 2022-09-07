ВСУ отразили наступление россиян в направлении Соледара и Бахмута

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Подразделения Сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории Украины", – пишут в ВСУ.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БпЛА.

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