ВСУ отразили наступление россиян в направлении Соледара и Бахмута
На Донбассе российский агрессор наступал в направлении Соледара и Бахмута, но украинские защитники сумели отразить атаки
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Подразделения Сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории Украины", – пишут в ВСУ.
В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БпЛА.
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