Об этом сообщили в Генштабе.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем, пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово, Бахмутское, Иванград, Бахмут, Соледар, Спорное, Майорск и Красногоровка", - пишут в ВСУ.

Украинская авиация нанесла по россиянам 27 ударов. Поражены более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов оккупантов.

Подразделения ПВО сбили 10 беспилотников и 4 вертолета врага. Ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 4 боеприпаса.

"В зону огневого поражения также попали позиции ПВО и РЭБ и другие военные цели", - добавили в ВСУ.

С начала суток 12 октября российский агрессор нанес по территории Украины 3 ракетных и 4 авиаудара, а также совершил до 10 обстрелов с РСЗО.

Новомобилизованных россиян, которых в Генштабе ВСУ назвали "молодое пополнение", российские власти снарядили советскими шлемами и автоматами АК-12 ужасающего качества.

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