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ВСУ отразили наступление россиян на направлении Соледара

24 августа, 2022 среда
18:50
война с Россией

В среду, 24 августа, в районе Соледара украинские защитники отразили наступление российского агрессора

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Славянское направление

Россия из ствольной и реактивной артиллерии била по районам Славянска, Долины, Бражковки, Богородичного, Краснополья, Константиновки и Дубравного.

Оккупанты предприняли неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки.

Краматорское направление

Зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Северска, Григорьевки, Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

Бахмутское направление

"Обстрелам из ствольной и реактивной артиллерии противника подверглись районы населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Бахмутское, Майорск, Шумы, Зайцево, Васюковка, Кодема, Белогоровка и Яковлевка. Ударами авиации враг пытался разрушить важные объекты в районах городов Соледар и Бахмут", – пишет Генштаб.

Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское и Кодема. Получили отпор и отступили.

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