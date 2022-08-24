ВСУ отразили наступление россиян на направлении Соледара
В среду, 24 августа, в районе Соледара украинские защитники отразили наступление российского агрессора
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Славянское направление
Россия из ствольной и реактивной артиллерии била по районам Славянска, Долины, Бражковки, Богородичного, Краснополья, Константиновки и Дубравного.
Оккупанты предприняли неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки.
Краматорское направление
Зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Северска, Григорьевки, Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.
Бахмутское направление
"Обстрелам из ствольной и реактивной артиллерии противника подверглись районы населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Бахмутское, Майорск, Шумы, Зайцево, Васюковка, Кодема, Белогоровка и Яковлевка. Ударами авиации враг пытался разрушить важные объекты в районах городов Соледар и Бахмут", – пишет Генштаб.
Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское и Кодема. Получили отпор и отступили.
- За 24 августа по состоянию на 18:00 россияне обстреляли 28 населенных пунктов Харьковской области.
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