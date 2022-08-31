ВСУ отразили наступление России в направлении Бахмута
В Донецкой области российские оккупанты пытались наступать в направлении Бахмута, но ВСУ сдержали агрессора
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Славянское направление
"Огневому влиянию подверглись позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Дибровное. Авиационный удар нанесен возле Вернополья. Противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск", - пишет Генштаб.
Краматорское направление
Враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Веселого, Богородичного, Закотного, Григорьевки и Спорного. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Спирное, Ивано-Дарьевка.
Бахмутское направление
Оккупанты обстреляли объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Зайцева и Кодемы.
Силами обороны Украины отражены попытки наступления противника по направлениям населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема.
Авдеевское направление
Противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского и Старомихайловки. Совершил неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понес потери и отошел.
Новопавловское направление
Зафиксированы обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Большая Новоселка. Враг попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, успеха не имел.
- На Западе и Севере Украины оккупанты ведут воздушную разведку в приграничных районах с территории Беларуси и России.
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