Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает сосредотачиваь усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве наступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг осуществляет огненное поражение позиций наших подразделений вдоль всей линии столкновения, пытается восстановить утраченное положение, перемещает вои войска и ведет воздушную разведку", – пишет Генштаб.

На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

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