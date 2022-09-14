ВСУ отразили наступление РФ в направлении Соледара
В Соледаре, Донецкая область, украинские защитники отразили наступление российского агрессора
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Противник продолжает сосредотачиваь усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве наступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг осуществляет огненное поражение позиций наших подразделений вдоль всей линии столкновения, пытается восстановить утраченное положение, перемещает вои войска и ведет воздушную разведку", – пишет Генштаб.
На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
- С начала суток 14 сентября российский агрессор нанес 8 ракетных и 4 авиационных удара и совершил 15 обстрелов с РСЗО.
- В Донецкой области украинские защитники уничтожили склад россиян, в котором они размещали продовольствие.
- До 50 мобилизованных оккупантов из Горловки, Донецкая область, написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.
- Российский агрессор пытается спасти свои средства ПВО и эвакуирует военную технику вглубь оккупированных территорий и из Украины.
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