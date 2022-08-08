"Оккупанты нанесли авиаудары возле Гусаровки, Верхнего Салтова и Байрака, а также привлекли беспилотники для разведки неподалеку от Цуповки и Русских Тишек", - пишет Генштаб.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии Великую Камышеваху, Дмитровку, Вернополье, Родное, Дубравное, Грушеваху, Богородичное, Норцовку, Краснополье и Никольское. Нанес авиационный удар возле Залимана.

Генштаб сообщил, что оккупанты без успеха пробовали улучшить тактическое положение неподалеку от Богородичного.