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ВСУ отразили наступление оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков и остановили вражеские штурмы возле Бахмута, Зайцева, Вершины и Кодемы, - Генштаб

8 августа, 2022 понедельник
19:49
война с Россией

Украинские защитники отбили попытки штурма армии России на направлениях Авдеевки и Песков и остановили вражеские штурмы возле Бахмута, Зайцева, Вершины и Кодемы, оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Богородичного

Об этом говорится в отчете Генштаба Вооруженных сил Украины .

На Харьковском направлении враг применял танки, ствольную и реактивную артиллерию, чтобы сдержать ВСУ от продвижения вглубь временно захваченной противником территории. Российская армия обстреляла Уды, Светличное, Золочев, Слатино, Новое, Борщевую, Русские Тишки, Циркуны, Перемогу, Слобожанское, Червоное, Гусаровку и Асеевку.

"Оккупанты нанесли авиаудары возле Гусаровки, Верхнего Салтова и Байрака, а также привлекли беспилотники для разведки неподалеку от Цуповки и Русских Тишек", - пишет Генштаб.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии Великую Камышеваху, Дмитровку, Вернополье, Родное, Дубравное, Грушеваху, Богородичное, Норцовку, Краснополье и Никольское. Нанес авиационный удар возле Залимана.

Генштаб сообщил, что оккупанты без успеха пробовали улучшить тактическое положение неподалеку от Богородичного.

На Донецком направлении россияне пытаются нанести максимальные потери нашим подразделениям и не допустить перебрасывания наших сил на другие направления.

На Краматорском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Стародубовки. Нанес авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении украинские военные остановили вражеские штурмы у Бахмута, Зайцева, Вершины и Кодемы. Враг совершал обстрелы наших войск вблизи Яковлевки, Краснополевки, Покровского и Вершины.

На Авдеевском направлении артиллерийские и танковые обстрелы зафиксированы у Авдеевки, Опытного, Новобахмутовки, Карловки, Керамика и Курахова. Вражеская авиация действовала недалеко от Нью-Йорка, Красногоровки и Марьинки.

По информации Генштаба, попытка наступления оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков под огнем украинских воинов захлебнулась. Враг отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска привлекли танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов объектов гражданской инфраструктуры в районах Новомихайловки, Угледара, Шевченково, Гуляйпольского, Темировки, Времевки, Гуляйполя, Малиновки и Новополья.

"Враг пытался прорвать оборону наших войск на направлениях Марьинки и Шевченково, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку районов Запорожья и Павлограда. Нанес авиационные удары вблизи Пречистовки, Владимировки и Полтавки", - пишет Генштаб.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали из танков и артиллерии разных типов Николаев, Таврическое, Лиманы, Александровку, Котлярово, Новониколаевку, Новогреднево, Киселевку, Кобзарцы, Квитневое, Зеленый Гай, Андреевку, Ивановку, Новоалександровку, Тополиное и Потемкино.

"Нанес авиационные удары неподалеку от Лозового, Ольгиного, Андреевки и Таврического. Значительное внимание сосредотачивается на воздушной разведке беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Гремяча и Сеньковки Черниговской области и Суходола, Мануховки, Новой Вирки и Павловки Сумской области.

По сообщению Генштаба, россияне проводили воздушную разведку пограничных районов с помощью беспилотников.

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