ВСУ отразили наступление оккупантов на Харьковщине и Донетчине, идут бои в направлении Бахмута и Соледара
Украинское войско отразило наступление россиян на направлениях Кочубеевка – Дементиевка, Владимировка – Яковлевка, Семигорье – Кодема, Видродження – Кодема, Доломитное – Семигорье, а также в районе западной окраины Берестова
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .
Отмечается, что противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.
На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений Сил обороны.
На Харьковском направлении россияне обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, Новая Николаевка, Рубежное, Песчаное, Борщевая, Замуловка, Лебяжье, Коробочкино, Базалиевка и Басово.
Оккупанты осуществили выдвижение в направлении Кочубеевка - Дементиевка, получили отпор и отошли.
На Славянском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепеля, Карнауховки, Довгенького, Барвенкова, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки.
Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты обнаружены и обезврежены.
В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении.
На направлении Северска противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков возле Северска, Серебрянки и Григорьевки. Вел воздушную разведку беспилотниками недалеко от Никифоровки и Татьяновки.
На Бахмутском направлении, с целью вытеснения наших подразделений с занятых рубежей, противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Травневое, Выемка, Берестово, Бахмутское и Опытное. Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.
Противник вел наступление в районе западной окраины Берестова, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.
На направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.
На направлениях Видродження – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.
На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, с потерями отошел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы недалеко от Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, Чаривного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.
Из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена в Запорожское направление в конце мая текущего года, передана для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.
Для противодействия техническим средствам разведки противник развертывает средства радиоэлектронной борьбы.
На Южнобужском направлении враг с целью сковывания действий украинских войск обстреливает позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Тополиное, Княжевка, Великая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Посад-Покровское, Новогригоровка, Лупарево, Квитневое и Белогорка. Задействовал авиацию для удара по району урочища Плотницкое.
Для уточнения положения украинских войск, коррекции огня и контроля проведения маскировки своих подразделений ведет воздушную разведку.
Продолжает принимать меры по обеспечению защиты мостовых переправ через реку Днепр.
В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
На Северском направлении противник совершал обстрелы позиций украинских войск из ствольной артиллерии. Ведет воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Отмечается работа неприятельских средств радиоэлектронной борьбы.
В Генштабе добавляют: "Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержки действий наземных группировок. Усилия сосредотачивает на поражении военных объектов на Донецком направлении. В связи с плохими погодными условиями интенсивность полетов авиации снижена. Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач по опорным пунктам, скоплениям живой силы и базам логистического обеспечения врага".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.06
Покупка 39.06Продажа 39.9
-
EUR
Покупка 39.44Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное