Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .

Отмечается, что противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении россияне обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, Новая Николаевка, Рубежное, Песчаное, Борщевая, Замуловка, Лебяжье, Коробочкино, Базалиевка и Басово.

Оккупанты осуществили выдвижение в направлении Кочубеевка - Дементиевка, получили отпор и отошли.

На Славянском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепеля, Карнауховки, Довгенького, Барвенкова, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки.

Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты обнаружены и обезврежены.

В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении.

На направлении Северска противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков возле Северска, Серебрянки и Григорьевки. Вел воздушную разведку беспилотниками недалеко от Никифоровки и Татьяновки.

На Бахмутском направлении, с целью вытеснения наших подразделений с занятых рубежей, противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Травневое, Выемка, Берестово, Бахмутское и Опытное. Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

Противник вел наступление в районе западной окраины Берестова, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.

На направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.

На направлениях Видродження – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.

На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, с потерями отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы недалеко от Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, Чаривного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.

Из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена в Запорожское направление в конце мая текущего года, передана для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

Для противодействия техническим средствам разведки противник развертывает средства радиоэлектронной борьбы.

На Южнобужском направлении враг с целью сковывания действий украинских войск обстреливает позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Тополиное, Княжевка, Великая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Посад-Покровское, Новогригоровка, Лупарево, Квитневое и Белогорка. Задействовал авиацию для удара по району урочища Плотницкое.

Для уточнения положения украинских войск, коррекции огня и контроля проведения маскировки своих подразделений ведет воздушную разведку.

Продолжает принимать меры по обеспечению защиты мостовых переправ через реку Днепр.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

На Северском направлении противник совершал обстрелы позиций украинских войск из ствольной артиллерии. Ведет воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Отмечается работа неприятельских средств радиоэлектронной борьбы.

В Генштабе добавляют: "Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержки действий наземных группировок. Усилия сосредотачивает на поражении военных объектов на Донецком направлении. В связи с плохими погодными условиями интенсивность полетов авиации снижена. Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач по опорным пунктам, скоплениям живой силы и базам логистического обеспечения врага".

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