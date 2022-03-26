ВСУ отразили наступление на Ирпень с трех направлений, - мэр
В Ирпене Киевской области третий день идут тяжелые бои
Об этом заявил мэр города Александр Маркушин в эфире телемарафона.
"Третий день идут очень жаркие бои в Ирпене, враг наступал с 3 направлений, атаки были отбиты. Вчера развозили гуманитарную помощь - ночью, ведь днем были очень серьезные обстрелы. Есть много людей, кому нужна помощь - мы стараемся в рамках возможного, там, где нет боев", – рассказал он.
- 24 марта советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что 80% города Ирпень освободили от оккупантов.
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