Об этом сообщили в субботу, 4 марта, в сводке Генштаба.

Отмечается, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по складу боеприпасов противника.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня

Добавляется, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариково, Ходыно, Рыжовка, Атинское, Голышевское, Павловка и Садки Сумской области и районов 22 населенных пунктов Харьковской области. Среди них - Гранов, Глубокое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Вильча, Бочково, Ольховатка, Двуреченское и Двуречная.

Купянское и Лиманское направления: противник продолжал вести наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Федоровка и Раздоловка Донецкой области.

Бахмутское направление: противник безуспешно пытается окружить город Бахмут. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Орехово-Васильевка, Зализнянское, Дубово-Васильевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Предтечино, Александро-Шультино, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк.

Авдеевское и Шахтерское направления: противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах более 20 населенных пунктов, в частности, Каменки, Авдеевки, Ласточкино, Красногоровки, Невельского, Марьинки, Георгиевки, Богоявленки, Угледара и Времовки.

Запорожское и Херсонское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы районов более 30 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области; Червоный Маяк, Казацкое, Ивановка, Антоновка и Инженерное Херсонской области и город Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

На временно захваченной Запорожской АЭС катастрофически не хватает профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции

"Во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, сейчас катастрофически не хватает профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. Российские же оккупанты трудоустраивают на АЭС лиц без соответствующего образования и стажа, что может привести к непредсказуемым последствиям", - говорится в сообщении.

Кроме того, в посте также отмечается, что с целью пополнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, добавляется, что в Горловке Донецкой области с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск. Всем руководителям учебных заведений дано письменное указание от российской оккупационной администрации о постановке на военный учет мужчин с 1995 по 2005 год рождения.

Также Генштаб сообщает, что проходит принудительная паспортизация населения временно оккупированной и занятой территории Луганской области. Так, оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских лиц, не имеющих паспорта гражданина Российской Федерации. Под действие ограничений попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганская.