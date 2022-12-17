ВСУ отразили атаки врага вблизи 20 населенных пунктов

Об этом отчитывалось в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что за сутки 16 декабря украинские Силы обороны отразили атаки захватчиков в районах более 20 населенных пунктов. Среди них: Площанка, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области; и Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Защитники украинских ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки попали по 5 районам сосредоточения личного состава кафиров. Также военные поразили вражеский пункт управления и боеприпасы.

Напомним, 16 декабря войска РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины: противник выпустил 98 ракет и более 65 раз бил из РСЗО.

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