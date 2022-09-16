Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на срыве активных действий наших войск на отдельных направлениях, содержании временно захваченных территорий и попытках полной оккупации Донецкой области", - говорится в сообщении.

Враг обстреливает украинские позиции вдоль линии столкновения, пытается принимать меры по перегруппировке войск на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Генштаб отмечает, что противник наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От авиационных и ракетных ударов и привлечения врагом РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Константиновки, Дружковки, Купянская, Северская, Нью-Йорка, Марьинки, Гуляйполя, Мирного и Великого Артакового.

Враг нанес 11 ракетных, 15 авиационных ударов и совершил 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. В других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из танков и артиллерии разных типов:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Луговка Сумской области

– в районе населенного пункта Луговка Сумской области на Харьковском направлении , в частности с территории Российской Федерации – в районе Гоптовки, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зибиной и Стрелевой

, в частности с территории Российской Федерации – в районе Гоптовки, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зибиной и Стрелевой на Славянском направлении – Дворичная и Гороховатка

– Дворичная и Гороховатка на Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздолевка и Спорное

– Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздолевка и Спорное на Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое

– Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил. Совершал обстрелы по всей линии столкновения.

На Южнобужском направлении фиксировалось огневое влияние вражеской артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку беспилотниками и осуществили 34 самолетов вылета оперативно-тактической авиации для нанесения ударов по территории Херсонской и Запорожской областей.

Силы обороны Украины успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка.

Как пишет Генштаб, за прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны. Утраты врага уточняются.

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины на разных направлениях уничтожили два беспилотника оккупантов. А подразделения Ракетных войск и артиллерии оказали огневое влияние по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы противника.

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