ВСУ отразили атаки врага в районах 12 населенных пунктов и нанесли удары по пяти пунктам россиян
За 28 сентября противник нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, совершил более 82 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам Украины. ВСУ же отразили атаки врага в районах Зайцево, Майорска, Железного, Озеряновки, Первомайского, Новомихайловки, Безымянного и других
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Россия продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку.
"Наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, совершил более 82 обстрелов по реактивным системам залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.
От вражеских ударов пострадали более 28 населенных пунктов. В частности, Северск, Белогоровка, Юрьевка, Марьинка, Кривой Рог, Вышетарасовка, Николаев и Терновые Поды.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области, а также Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлебороб, Миропольское и Рясное Сумской области
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное, Грушевка, Сеньково, Двухлетняя и Колодезное
- на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Новоселовка, Старый Караван, Щурово, Закотное, Диброво, Озерное и Верхнекаменное
- на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опросное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Пески, Первомайское и Марьинка
В Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Вместе с тем, осуществлял артиллерийские обстрелы недалеко от Новоукраинки, Нескучного, Времевки, Железнодорожного, Гуляйполя, Волшебного, Красного, Новополя и Успеновки.
На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы около 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг на данном направлении совершил более 45 вылетов беспилотников.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.
Как отмечается, что враг продолжает нести потери. 27 сентября текущего года на Запорожском направлении, в районе населенного пункта Токмак, Силы обороны уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300. Санитарные и безвозвратные потери личного состава противника уточняются.
Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, сбили 4 БпЛА и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.
"Ракетные войска и артиллерия продолжают наносить огненное поражение по объектам противника. В частности, за сутки поражены два командных пункта, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, одна станция-ретранслятор, три станции РЭБ, два склада с боеприпасами и один - с горюче-смазочными материалами", - добавляют в Генштабе.
- Генштаб также сообщал, что российское руководство отправило в Лиман Донецкой области низкоквалифицированных солдат на 7 танках, два из которых попали в ДТП во время следования.
- А из временно оккупированного Севастополя в Херсонскую область отправили 2000 мобилизованных из Крыма, а военные комиссары получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских войск крымских татар.
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