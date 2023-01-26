Об этом в утренней сводке 26 января сообщает Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 25 января, нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и 4 боеприпаса российских оккупантов.

Кроме того, уничтожены 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, 4 БПЛА типа "Орлан-10" и один - типа "Суперкам".

Также Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Марьинка, Угледар и Павловка Донецкой области.

Враг нанес 32 авиационных и 10 ракетных ударов по Украине за прошедшие сутки

В течение 25 января противник нанес 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности по гражданской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье. Совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под поражение попали и жилые дома в Херсоне.

По предварительной информации, ночью на 26 января враг применил 24 ударных иранских дрона "Шахед-136". Все они уничтожены силами обороны Украины.

Есть большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Россияне не прекращают наступлений на Бахмутском и Новопавловском направлениях

Понеся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении противник обстрелял районы Леоновки, Ясной Поляны и Михалькиной Слободы Черниговской области и Строительного, Волфиного и Тимофеевки Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелы подверглись районам двадцати населенных пунктов. Среди них – Бударки, Волчанские Хутора, Липцы, Волчанск, Красное и Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении огневому воздействию подверглись Синьковка, Ивановка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Веригинского лесничества и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели двадцать два населенных пункта, в частности, Ивановское, Краснополовка, Спорное, Бахмут, Озаряновка, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Бердичи, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы Богоявления, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы двадцати пяти населенных пунктов, в том числе Времовка, Свободное Поле, Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов в Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села.

Пострадали двадцать населенных пунктов, в том числе Берислав, Антоновка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

Россия планирует следующую массовую мобилизацию в Крыму на конец февраля

На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым враг проводит подготовительные мероприятия по очередной волне мобилизации.

Так, до 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь военным комиссариатам. Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля.

В то же время, с 1 февраля текущего года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства - перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.

Ночью 26 января в ряде регионов страны, в частности в Киеве, объявляли воздушную тревогу. Силы обороны сбивали вражеские дроны, атаковавшие Украину.

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