Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Авиация украинских Сил обороны за прошедшие сутки, 24 октября, нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, 5 складов боеприпасов и 9 зенитных ракетных комплексов врага.

На разных направлениях украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вертолета Ка-52 "Аллигатор", бомбардировщик Су-24М, 2 беспилотника "Орлан-10" и БПЛА Shahed-131 противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию "Зоопарк" и 2 других важных объекта противника.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клещиевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.

По уточненной информации, за последние дни подтверждено уничтожение пяти единиц вооружения и военной техники и 110 военнослужащих оккупационных войск в Запорожской и Херсонской областях.

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