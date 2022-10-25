ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов и нанесли авиацией 30 ударов по сосредоточениям врага
Украинские бойцы отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Спорное, Соледар, Марьинка, Невельское и других
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Авиация украинских Сил обороны за прошедшие сутки, 24 октября, нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, 5 складов боеприпасов и 9 зенитных ракетных комплексов врага.
На разных направлениях украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вертолета Ка-52 "Аллигатор", бомбардировщик Су-24М, 2 беспилотника "Орлан-10" и БПЛА Shahed-131 противника.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию "Зоопарк" и 2 других важных объекта противника.
За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клещиевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.
По уточненной информации, за последние дни подтверждено уничтожение пяти единиц вооружения и военной техники и 110 военнослужащих оккупационных войск в Запорожской и Херсонской областях.
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