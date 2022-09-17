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ВСУ отразили атаки врага на 5 населенных пунктов, - Генштаб

17 сентября, 2022 суббота
07:26
война с Россией

В течение 16 сентября Силы обороны отразили атаки противника в районе Бахмута, Зайцевого, Авдеевки, Николаевки Второй и Новомихайловки

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в facebook .

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, вводит резервы и ведет воздушную разведку.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая законы и обычаи ведения войны и нормы международного гуманитарного права. За минувшие сутки враг нанес 4 ракетных, 24 авиационных удара и совершил 72 обстрела из систем реактивной артиллерии.

От авиационных, ракетных ударов и применения РСЗО пострадала инфраструктура более 58 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Сиверск, Закотное, Нью-Йорк, Веселянка, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Великое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов, Миролюбовка, Очаков и Сухой Пруд.

В течение суток противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии.

На Харьковском направлении, в том числе и с территории РФ - в районах населенных пунктов Кудиевка, Гоптовка, Стрелка, Ольховатка, Анискино, Синьок, Каменка, Пристин и Двухлетняя.

На Славянском направлении – в районе населенных пунктов Гороховатка и Бахтын.

На Краматорском направлении – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Старый Караван, Николаевка, Дроновка, Раздельное, Северск, Верхнекаменское, Святогорск, Сосновое, Александровка и Яремовка.

На Бахмутском направлении – Белогоровка, Раздолевка, Выемка, Одрадовка, Соледар, Николаевка Вторая, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск.

В Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил. От огня артиллерии противника пострадали Авдеевка, Веселое, Опросное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополье.

На Южнобужском направлении окупанты совершали обстрелы по линии столкновения. Огненное влияние испытали более 26 населенных пунктов.

Подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого "союза добровольцев Донбасса". Раненым представителям батальона этого незаконного вооруженного формирования, участвовавшим в штурме населенного пункта Авдеевка, после эвакуации в Ростов-на-Дону, было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, потому что у них нет статуса регулярного военного формирования.

На временно захваченных территориях Запорожской области, так называемый глава гражданско-военной администрации, недавно заявил об усилении "санкций" в отношении патриотически настроенных украинских граждан. Ощущая движение сопротивления, оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления, а активистам угрожают принудительным вывозом в "ЛДНР", где за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по оккупантам. Подтверждено поражение 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 3 опорных пункта, тылового пункта управления и 2 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили один самолет Су-24, три крылатые ракеты и один БПЛА врага.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по резервам оккупантов в районах сосредоточения и на станции разгрузки. Потери захватчиков уточняются.

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