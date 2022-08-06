ВСУ отразили атаки россиян возле Бахмута, Авдеевки и Богородничего, - Генштаб

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Враг обстреливал населенные пункты по артиллерии и штурмовой авиации в Харьковской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской, Запорожье, Херсонской и Николаевской областях.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Бахмутское, Покровское – Соледар, Покровское – Бахмут, Владимировка – Яковлевка, Возрождение – Вершина, Покровское – Вершина. Во всех указанных направлениях враг получил отпор украинских воинов и отошел.

Наступательными действиями российские захватчики пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Александровка – Марьинка, Кирилловка – Павловка и Пречистовка – Новомайорское. Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад.

Отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, успеха не имели, отошли.

На юге направления противник пытается удержать занятые позиции и не допустить создания силами обороны благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

С 24 февраля по 6 августа кафиры потеряли около 41,9 тыс. военных, 1802 танка, 955 систем артиллерии и 744 беспилотника.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb