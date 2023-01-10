Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 января.

Украинское войско отразило атаки в районах Белогоровки, Краснопоповки, Кузьминого Луганской области и Соледара, Белогоровки, Подгороднего, Бахмута, Клещиевки, Водяного, Курдюмовки, Майорска, Марьинки и Победы Донецкой области.

Воины Украины поразили пункт управления и 23 района скопления оккупантов и техники

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также наши воины сбили 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан".

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 2 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

В Горловке во время рейда захватчики мобилизовали 30 человек, 4 из них – с инвалидностью

"Оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Украины", - отметили в Генштабе.

Так, в Горловке Донецкой области 6 января этого года, в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них – с инвалидностью.

После 2 дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.

За неделю 2023 года в больницу Новотроицкого привезли 120 российских террористов

Противник продолжает нести потери. Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.

Россия нанесла 8 ракетных и 31 авиационный удар по территории Украины

Российские захватчики продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Не прекращают наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения на территории Украины, тем самым нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение 9 января противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар. Совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков Николаевской области. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса, наступают по трем направлениям

Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелка, Зеленое, Амбарное и Гатище Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов. Среди них – Дворичне, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар на Донетчине.

На Запорожском направлении под огненное поражение попали районы 21 населенного пункта. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.

8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соледар и Бахмут держатся, а туда будут перекинуты дополнительные подразделения.

9 января военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что противник увеличил плотность войск в районе Соледара.

В тот же день вечером заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что после неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области враг возобновил мощный штурм города.

Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты сосредоточили свои силы в Соледаре и отметил, что битва за Донбасс продолжается, а ее результатом станет освобождение региона.

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