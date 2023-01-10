ВСУ отразили атаки россиян в районах Соледара, Бахмута, Марьинки и еще 10 населенных пунктов – возведение Генштаба
За 9 января Силы обороны отразили атаки врага в районах 13 городов и сел Луганской и Донецкой областей. Противник ведет наступление на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, сосредоточился на захвате Донбасса
Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 января.
Украинское войско отразило атаки в районах Белогоровки, Краснопоповки, Кузьминого Луганской области и Соледара, Белогоровки, Подгороднего, Бахмута, Клещиевки, Водяного, Курдюмовки, Майорска, Марьинки и Победы Донецкой области.
Воины Украины поразили пункт управления и 23 района скопления оккупантов и техники
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Также наши воины сбили 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан".
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 2 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
В Горловке во время рейда захватчики мобилизовали 30 человек, 4 из них – с инвалидностью
"Оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Украины", - отметили в Генштабе.
Так, в Горловке Донецкой области 6 января этого года, в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них – с инвалидностью.
После 2 дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.
За неделю 2023 года в больницу Новотроицкого привезли 120 российских террористов
Противник продолжает нести потери. Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.
Россия нанесла 8 ракетных и 31 авиационный удар по территории Украины
Российские захватчики продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Не прекращают наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения на территории Украины, тем самым нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
В течение 9 января противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар. Совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков Николаевской области. Есть пострадавшие среди мирного населения.
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
Россияне сосредоточились на захвате Донбасса, наступают по трем направлениям
Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.
Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.
На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелка, Зеленое, Амбарное и Гатище Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов. Среди них – Дворичне, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.
На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар на Донетчине.
На Запорожском направлении под огненное поражение попали районы 21 населенного пункта. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье.
На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.
- 8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соледар и Бахмут держатся, а туда будут перекинуты дополнительные подразделения.
- 9 января военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что противник увеличил плотность войск в районе Соледара.
- В тот же день вечером заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что после неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области враг возобновил мощный штурм города.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты сосредоточили свои силы в Соледаре и отметил, что битва за Донбасс продолжается, а ее результатом станет освобождение региона.
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