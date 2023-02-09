Об этом в утренней сводке 9 февраля отчитывается Генштаб ВСУ.

За 8 февраля подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье.

Силы обороны поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и несколько районов скопления россиян

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

А украинские артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

В Коханом на Запорожье оккупанты массово мародерят

В населенном пункте Коханое Васильевского района Запорожской области российские оккупационные войска массово занимаются мародерством.

Враг сосредоточен на наступлении по Купянскому, Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому и Новопавловскому направлениям

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опросное, Марьинка и Угледар.

Также вражеские войска активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

Россия нанесла 3 ракетных, 45 авиационных ударов и совершила 67 обстрелов с РСЗО по Украине

В течение суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли 3 гражданских человека и еще три - находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, враг совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской области.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов, в частности, Гай Черниговской области; Заруцкое, Волковка, Атинское, Стукаловка, Соханы, Павловка, Юнаковка, Садки и Мирополье на Сумщине и Уды, Красная Заря, Красное, Липцы, Старица, Волчанск, Варваровка, Верхняя Писаревка, Амбарное, Фиголовка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречное и Западное в Харьковской области.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждено большое количество гражданских жилых домов.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 25 населённых пунктов.

Среди них – Купянск, Синковка, Кучеровка, Песчаное, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

Враг нанес авиаудары неподалеку от Котляровки и Табаевки Харьковской области и Серебрянского лесничества - Луганской.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клищиевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. В целом – более 30 населенных пунктов.

Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Спорного.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под вражеские обстрелы попали районы более 20 населенных пунктов, в частности Петровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Тонечко, Водяное, Красногоровка, Богоявленка, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

Нанесены авиаудары возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки и Угледара.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Красный Маяк, Змиевка, Дорожное, Берислав, Одрадокаменка, Львове, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Камышаны, Янтарное, Берегово, Велетенське и Херсон.