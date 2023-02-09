Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией ВСУ отразили атаки россиян в районах 19 населенных пунктов Запорожья, Донетчины и Луганщины

ВСУ отразили атаки россиян в районах 19 населенных пунктов Запорожья, Донетчины и Луганщины

9 февраля, 2023 четверг
06:58
война с Россией

Украинские воины в течение суток продолжали уничтожать вражеские войска и поразили пункты управления и районы скопления оккупантов. Также ВСУ отразили атаки РФ в районах 19 населенных пунктов

Об этом в утренней сводке 9 февраля отчитывается Генштаб ВСУ.

За 8 февраля подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье.

Силы обороны поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и несколько районов скопления россиян

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

А украинские артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

В Коханом на Запорожье оккупанты массово мародерят

В населенном пункте Коханое Васильевского района Запорожской области российские оккупационные войска массово занимаются мародерством.

Враг сосредоточен на наступлении по Купянскому, Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому и Новопавловскому направлениям

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опросное, Марьинка и Угледар.

Также вражеские войска активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

Россия нанесла 3 ракетных, 45 авиационных ударов и совершила 67 обстрелов с РСЗО по Украине

В течение суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли 3 гражданских человека и еще три - находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, враг совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской области.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов, в частности, Гай Черниговской области; Заруцкое, Волковка, Атинское, Стукаловка, Соханы, Павловка, Юнаковка, Садки и Мирополье на Сумщине и Уды, Красная Заря, Красное, Липцы, Старица, Волчанск, Варваровка, Верхняя Писаревка, Амбарное, Фиголовка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречное и Западное в Харьковской области.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждено большое количество гражданских жилых домов.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 25 населённых пунктов.

Среди них – Купянск, Синковка, Кучеровка, Песчаное, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

Враг нанес авиаудары неподалеку от Котляровки и Табаевки Харьковской области и Серебрянского лесничества - Луганской.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клищиевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. В целом – более 30 населенных пунктов.

Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Спорного.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под вражеские обстрелы попали районы более 20 населенных пунктов, в частности Петровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Тонечко, Водяное, Красногоровка, Богоявленка, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

Нанесены авиаудары возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки и Угледара.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Красный Маяк, Змиевка, Дорожное, Берислав, Одрадокаменка, Львове, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Камышаны, Янтарное, Берегово, Велетенське и Херсон.

  • Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области на Кременском направлении фиксируется максимальная эскалация, россияне пытаются прорвать украинскую линию обороны.
  • А Институт изучения войны прогнозирует, что темп российских операций вдоль линии Сватово - Кременная на западе Луганской области вырос, но он слаб и может превратиться в контрнаступление ВСУ.
Россия
Луганщина
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
оккупированные территории
Марьинка
Авдеевка
Красногоровка
Опытное
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
Ракетний удар по Харкову
8 февраля, 2023 среда
Россияне попали ракетами по промышленному объекту и парку в Харькове
8 февраля, 2023 среда
Путин втянул себя в войну на истощение, – военный эксперт Самусь
аерозольні гранати К-51
8 февраля, 2023 среда
Возле Водяного россияне сбросили на позиции ВСУ запрещенные аэрозольные гранаты "К-51", - Генштаб
Киев
-8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.61
    Покупка 39.61
    Продажа 40.3
  • EUR
    Покупка 42.01
    Продажа 42.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
9 февраля
08:02
OPINION
Из кого-либо на таможне сделают козла отпущения
08:01
Эксклюзив
Герои Украины. Связистка Надежда: радиостанция воина – "ниточка", которая дает шанс на жизнь
07:43
Власти Брянской области обвинили Украину в атаке беспилотников на регион, работала ПВО
06:38
В Южной Корее министру обороны объявили об импичменте из-за смертельной давки на Хэллоуин
06:25
Maxar опубликовала снимки пострадавшего от землетрясения города в Турции
06:04
Более 7,6 тыс. россиян обратились к проекту "Хочу жить", чтобы сдаться в плен
06:00
В течение года по факту мародерства открыто более 80 тыс. производств, - МВД
05:36
Наступление России на Луганском направлении может завершиться контрударом ВСУ, - ISW
05:33
Инцидент со "шпионским шаром" не является провалом разведки США, - Пентагон
05:14
Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни уже более 12 тысяч человек
04:48
В Новосибирске взорвался газ в пятиэтажном доме: один человек погиб
04:21
Нидерланды вызвали посла РФ – требуют объяснений о роли Путина в деле MH17
03:54
"Дань уважения Украине и ее народу": Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
03:26
В Польше из-за ревности подрались украинцы: двое мужчин мертвы, две женщины ранены
02:59
Сборная США по боксу снялась с ЧМ, к которому допущены спортсмены из РФ и Белоруссии
02:31
Дальнобойное оружие, бронетехника и обучение пилотов: Зеленский о "сильном оборонном пакете" от Британии
02:03
Для нового наступления Россия подготовила значительно большие силы, чем год назад, - Foreign Policy
01:35
G7 готовят санкции против Китая, Ирана и КНДР из-за помощи России, - Bloomberg
01:11
Страны НАТО предоставили Украине помощи около $120 млрд, – Столтенберг
01:07
Германия требует от союзников четких решений по Leopard 2 для Украины до конца недели, - Bloomberg
00:54
Военная помощь, санкции и восстановление Украины: Зеленский и Сунак подписали "Лондонскую декларацию"
00:40
Португалия отправит Украине три танка Leopard 2 в следующем месяце
00:27
На этой неделе Германия передала Украине 2 установки Gepard, радары, генераторы и боеприпасы
00:17
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях будут действовать графики стабилизационных отключений света
00:05
Гол Малиновского принес "Марселю" победу над ПСЖ в Кубке Франции
2023, среда
8 февраля
23:51
Обновлено
Зеленский прибыл во Францию и встретился с Макроном и Шольцом
23:15
"Реал" с Луниным уверенно победил "Аль-Ахли" на клубном ЧМ
22:58
"Согласовали дальнейшие шаги для победы над страной-террористом": Резников встретился с министром обороны Литвы
22:22
Шведский парламент поддержал выделение Украине военной помощи более чем на $400 млн
22:19
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 февраля
21:58
"Шахтер" проиграл "Хайдуку Сплит" в юношеской Лиге УЕФА
21:57
Сунак заявил об ускорении доставки вооружения Украине, чтобы оно было на фронте "в ближайшие дни и недели, а не месяцы"
21:47
Обзор
Китай просит ЕС отказаться от призывов к полной победе Украины, а Сунак предлагает тренировать украинских пилотов на самолетах НАТО. Мировые СМИ об Украине 8 февраля
21:40
Обстрелы Сумщины: за день зафиксировали около 100 прилетов
21:19
"Ребята готовы учиться быстро": Зеленский посетил британскую военную базу, где готовятся украинские воины
21:01
Метрополитен переименовал "Русских танцовщиц" Дега и признал Куинджи украинским художником
20:56
Новая почта
В марте "Новая почта" откроет отделение в Литве
20:30
США в ООН заявили, что поставки Украине оружия для самозащиты не мешают прекращению войны
20:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:12
Обновлено
Россия ударила двумя ракетами по Черниговщине. Два человека погибли
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV