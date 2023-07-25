Об этом в утренней сводке 25 июля отчитывается Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений между Силами обороны Украины и армией РФ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, под огонь попали территории северо-восточнее Леоновки Черниговской области; Середина-Буда, Бояро-Лежачие, Белополье, восточнее Угроедов, юго-восточнее Поповки Сумской области и Стрелечья, Огирцево, Бочковое, Нестерное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении авиаудары зафиксированы возле Тернов, Ольшаной и Кисловки, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголовка, Дворичная, Западное, Купянск, Отрадное, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении вражеское войско нанесло авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки россиян в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клищиевки.

Враг нанес авиационных ударов в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Клищиевка, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Северное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, защитники Украины успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского.

Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки и Невельского. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки.

Враг обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Максимилиановка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области.

Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанесла авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Левадное, Степное, Лобковое, Каменское Запорожской области; Бургунка, Львове, Тягинка, Никольское, Днепровское, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россия нанесла 1 ракетный и 72 авиационных удара по Украине за сутки

Враг продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора.

В течение 24 июля российская армия нанесла 1 ракетный и 72 авиационных удара, совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

ВСУ поразили 4 пункта управления оккупантов, 3 средства ПВО и 9 артсредства на огневых позициях

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла удар по пункту управления врага, 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 6 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Защитникам Украины удалось уничтожить 3 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136".

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.