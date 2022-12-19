Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 декабря.

Достижения ВСУ: отбитые атаки и поражения вражеских войск

За прошедшие сутки, 18 декабря, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, и Новомихайловка в Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В то же время наши защитниками сбили семь БПЛА типа Shahed-136.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов противника, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк".

Вражеские удары по Украине

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов с помощью БПЛА типа Shahed-136, а также совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали населённые пункты, гражданская инфраструктура и мирное население.

Текущие сутки, 19 декабря, противник начал с применения ударных БПЛА, подробная информация будет предоставлена после уточнения.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

На Северском направлении минометным обстрелам подверглись населенные пункты Гремяч Черниговской области и Белокопытовое - Сумской.

На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Красная Заря, Стрелеча, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Ягодное, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

В Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площадку, Краснопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Курдювка, Курдювка Северное и Опросное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы у Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник поражал реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Темировка, Красное, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области; Красногригорьевка и Никополь - Днепропетровской и Садовой, Херсон, Камышаны и Кизомыс Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирных обитателей.

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