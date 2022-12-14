ВСУ отразили атаки РФ в трех областях и поразили 4 района скопления оккупантов
Украинские воины за 13 декабря успешно отразили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях
Об этом в утренней сводке 14 декабря передает Генштаб ВСУ.
Так, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Новоселовское, Краснопоповка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава противника.
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