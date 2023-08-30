ВСУ отразили атаки РФ в районе Старомайорского Донецкой области, - сводка Генштаба

Об этом говорится в сводке Генштаба за 30 августа.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

В течение суток враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Потихоново Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Семеновка Черниговской области, Мефодовка, Середина-Буда, Ворожба, Константиновка и Владимировка Сумской области и Гранов, Плетеневка, Балка, Одрадное, Лиман Второй Харьковской области.

и направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Потихоново Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Семеновка Черниговской области, Мефодовка, Середина-Буда, Ворожба, Константиновка и Владимировка Сумской области и Гранов, Плетеневка, Балка, Одрадное, Лиман Второй Харьковской области. На Купянском направлении Россия нанесла авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеривка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

направлении Россия нанесла авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеривка, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении враг вел безрезультатные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Креминная Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой области.

направлении враг вел безрезультатные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Креминная Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой области. На Бахмутском направлении РФ вела безрезультатные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанесены авиационные удары в районах Клищиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Липовка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ступочки, Торецк, Зализное Донецкой области.

направлении РФ вела безрезультатные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанесены авиационные удары в районах Клищиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Липовка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ступочки, Торецк, Зализное Донецкой области. На Авдеевском направлении террористы нанесли артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Степное, Тонечко, Северное, Карловка Донецкой области.

направлении террористы нанесли артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Степное, Тонечко, Северное, Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Желанне Первое, Гостре, Антоновка, Елизаветовка, Водяное Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Желанне Первое, Гостре, Антоновка, Елизаветовка, Водяное Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное, Ривнопиль, Зеленое Поле Донецкой области.

направлении украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное, Ривнопиль, Зеленое Поле Донецкой области. На Запорожском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Малой Токмачки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйполе, Луговское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Малой Токмачки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйполе, Луговское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области. На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Осокоровка, Качкаровка, Козацкое, Ольговка, Херсон, Софиевка Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – пишет Генштаб.

Удары ВСУ по россиянам

В течение суток произошло 35 боевых столкновений. Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам России.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и станцию РЭБ противника.