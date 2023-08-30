ВСУ отразили атаки РФ в районе Старомайорского Донецкой области, - сводка Генштаба
Украинские воины продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом говорится в сводке Генштаба за 30 августа.
Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины
В течение суток враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Потихоново Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Семеновка Черниговской области, Мефодовка, Середина-Буда, Ворожба, Константиновка и Владимировка Сумской области и Гранов, Плетеневка, Балка, Одрадное, Лиман Второй Харьковской области.
- На Купянском направлении Россия нанесла авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеривка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении враг вел безрезультатные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Креминная Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой области.
- На Бахмутском направлении РФ вела безрезультатные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанесены авиационные удары в районах Клищиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Липовка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ступочки, Торецк, Зализное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении террористы нанесли артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Степное, Тонечко, Северное, Карловка Донецкой области.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Желанне Первое, Гостре, Антоновка, Елизаветовка, Водяное Донецкой области.
- На Шахтерском направлении украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное, Ривнопиль, Зеленое Поле Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Малой Токмачки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйполе, Луговское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.
- На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Осокоровка, Качкаровка, Козацкое, Ольговка, Херсон, Софиевка Херсонской области.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – пишет Генштаб.
Удары ВСУ по россиянам
В течение суток произошло 35 боевых столкновений. Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам России.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и станцию РЭБ противника.
- В ночь с 29 на 30 августа российские террористы запустили ударные БПЛА и крылатые ракеты для обстрелов Украины. В результате падения обломков в Киеве два человека погибли, еще трое получили повреждения. В Житомирской области поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. ПВО уничтожило 28 крылатых ракет и 15 "шахедов".
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