ВСУ отразили атаки РФ в районах 9 населенных пунктов

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Предпринимает меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку, обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения" , – говорится в сообщении.

За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В результате обстрелов со стороны российских войск за сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов. Среди них Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков. Ударами по городу Николаевка враг пытался поразить Славянскую ТЭС.

В дальнейшем сохраняется угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области

– в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Глубокое, Дергачи, Грушевка, Купянск и Каменка

– в районах населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Глубокое, Дергачи, Грушевка, Купянск и Каменка на Краматорском направлении – Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Раздолевка, Александровка и Григоровка

– Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Раздолевка, Александровка и Григоровка на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк

– Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Первомайское

– Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Первомайское на Запорожском направлении – Новополь, Времевка, Большая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Красное

На Южнобужском направлении обстрелов со стороны оккупантов подверглись более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, это Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино и Мирное.

За сутки украинские войска отбили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

"Благодаря успешным действиям Сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.

В частности, в результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 19 сентября текущего года подтверждено: поражение места сосредоточения личного состава в Пологовском районе численностью более 20 человек; в Мелитопольском районе – состав боеприпасов, 5 единиц военной техники и более 20 военнослужащих; в районе населенного пункта Каменка – 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск. Также подтверждено уничтожение комендатуры в Сватово Луганской области, где противник организовал штаб и состав боеприпасов.

Также за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по враждебным позициям.

Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ и двух позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один СУ-25 и четыре беспилотника противника.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районах сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов", - добавили в Генштабе.

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