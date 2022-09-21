English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией ВСУ отразили атаки РФ в районах 9 населенных пунктов

ВСУ отразили атаки РФ в районах 9 населенных пунктов

21 сентября, 2022 среда
07:24
война с Россией

За 20 сентября противник нанес 8 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил более 120 обстрелов из РСЗО по объектам Украины. Украинские бойцы отбили атаки врага в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Зайцево, Марьинка, Новомихайловка и других

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Предпринимает меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку, обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения" , – говорится в сообщении.

За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В результате обстрелов со стороны российских войск за сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов. Среди них Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков. Ударами по городу Николаевка враг пытался поразить Славянскую ТЭС.

В дальнейшем сохраняется угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов:

  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области
  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Глубокое, Дергачи, Грушевка, Купянск и Каменка
  • на Краматорском направлении – Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Раздолевка, Александровка и Григоровка
  • на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк
  • на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Первомайское
  • на Запорожском направлении – Новополь, Времевка, Большая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Красное

На Южнобужском направлении обстрелов со стороны оккупантов подверглись более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, это Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино и Мирное.

За сутки украинские войска отбили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

"Благодаря успешным действиям Сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.

В частности, в результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 19 сентября текущего года подтверждено: поражение места сосредоточения личного состава в Пологовском районе численностью более 20 человек; в Мелитопольском районе – состав боеприпасов, 5 единиц военной техники и более 20 военнослужащих; в районе населенного пункта Каменка – 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск. Также подтверждено уничтожение комендатуры в Сватово Луганской области, где противник организовал штаб и состав боеприпасов.

Также за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по враждебным позициям.

Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ и двух позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один СУ-25 и четыре беспилотника противника.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районах сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов", - добавили в Генштабе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Запорожье
Краматорск
Сумщина
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Марьинка
Новости Славянска
Зайцево
Бахмут
Никополь
новости Волыни
Военные новости
Читайте также:
F-16
20 сентября, 2022 вторник
Командующий ВВС США рассказал, когда Украина может получить истребители F-16
Дмитро Пєсков
19 сентября, 2022 понедельник
В Кремле пригрозили "должным ответом" на попытку освободить Крым
Дмитро Пєсков
17 сентября, 2022 суббота
В кремле ответили на предупреждение Байдена о применении ядерного оружия
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.43
    Покупка 40.43
    Продажа 41.35
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 41.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
21 сентября
08:36
Обновлено
Россия обстреляла жилые дома в Харькове
08:18
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома, электролинии и местный хлебокомбинат, есть пострадавший
07:49
окупант
Враг продолжает принудительную мобилизацию жителей оккупированных Донетчины и Луганщины, мужчин задерживают сводные отряды, - Генштаб ВСУ
07:40
Россияне ночью снова обстреляли ЗАЭС: произошел аварийный запуск дизель-генераторов
07:06
Гитанас Науседа
"РФ ведет войну на уничтожение Украины": президент Литвы призвал создать суд для расследования российских военных преступлений
07:00
Эксклюзив
"Больше всего боюсь, что заберут ребенка", - мама беременной пленной военного медика Мамоновой
06:31
Возле австралийского острова нашли более десятка погибших китов
05:57
Анджей Дуда
Дуда назвал запланированные РФ псевдореферендумы "насмешкой над демократическим миром" и сравнил режим Путина с политикой времен Голодомора
05:45
Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
05:30
В ОПУ отреагировали на перенос выступления Путина: пора переписывать речь
04:20
ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 над Херсонщиной
04:01
В ОК "Юг" предупреждают украинцев о минной опасности из-за шторма в Черном море
03:48
ВСУ ударили по пункту управления 7 десантно-штурмовой дивизии, россияне базировались в Чернобаевке
03:38
Россия использует иранские дроны-камикадзе для ударов по гражданским, - ОК "Юг"
02:49
Государство, провоцирующее голод, должно получать от мира жесточайшую реакцию, - Зеленский на Global Food Security Summit
02:24
ВСУ ударили по скоплению российской техники недалеко от Каховской ГЭС
01:51
Зеленский: Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной
00:53
Виктор Коваленко
Сборная Украины потеряла еще двух футболистов перед матчем против Шотландии
00:43
Зеленский пообщался с Биллом Клинтоном
00:39
Эксклюзив
Доказательства по делу расстрела на Майдане в 2014 году дают понимание, как началась эта война - адвокат Титич
00:36
Кадыров обратился к "бандеровцам" и заявил о новой тактике войны в Украине
00:31
Байден официально предложил кандидатуру посла США в России
00:17
Денис Пушилин
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 сентября
00:17
Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины
00:03
Радослав Сикорский
Смерть Сталина? Радослав Сикорский саркастически отреагировал на отмену заявления Путина
2022, вторник
20 сентября
23:38
Лиз Трасс
Лиз Трасс заявила о "рекордной британской поддержке" Украины в 2022 году
23:09
Эксклюзив
Совбез РФ
Две башни Кремля сейчас борются за власть, в течение недели поймем, какая из них одержала верх, - политолог Шлинчак
23:05
Инфографика
Ожидая обращения Путина, россияне спрашивали у Google, как уехать за границу
23:02
Угроза разрушения врагом Печенежской дамбы: жителей близлежащих населенных пунктов готовят к возможной эвакуации
22:46
В октябре миссия МВФ начнет работу над новой программой для Украины, – Шмыгаль
22:30
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ выполняют чрезвычайно важную миссию, а руководство РФ ищет выход из тупика. Колонка Сергея Згурца
22:25
Общей мобилизации не будет, - председатель комитета госдумы РФ
22:19
Вторжение России в Украину нарушает устав ООН в 1945 году, - Байден
22:02
Нарисуют не менее 80%. Андрющенко спрогнозировал результаты псевдореферендума в Мариуполе
21:48
Укроборонпром будет строить боеприпасный завод совместно со страной-членом НАТО
21:43
До двух километров. Рада предлагает расширить пограничные полосы на границе с Россией и Беларусью
21:37
ЛГБТ
Бельгийские католические священники предложили молитву для гей-пар
21:31
Еврокомиссия может ослабить санкции в отношении российского угля, - Bloomberg
21:19
Государственный телеканал Freedom приглашает в эфир только депутатов "Слуги Народа"
21:17
Еще одна провокация. Макрон прокомментировал намерения Кремля провести "референдум" на оккупированных территориях
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV