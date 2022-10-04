Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны по отдельным направлениям. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку", - говорится в сообщении.

Также он наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Пока остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Так, за минувшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершал обстрелы из танков и артиллерийских систем разных типов:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка и Двуречная

– в районах населенных пунктов Стрелка и Двуречная на Краматорском направлении – Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка. Также осуществлял минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны

– Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка. Также осуществлял минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка

– в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка на Авдеевском направлении – Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, Сухая Балка

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Новояковловка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное и Богоявленка.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов, 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса врага. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны, а также 5 других важных объектов противника.

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