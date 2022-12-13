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ВСУ отразили атаки РФ в районах 16 населенных пунктов и поразили районы сосредоточения оккупантов

13 декабря, 2022 вторник
08:44
война с Россией

Украинские воины отразили вражеские атаки в населенных пунктах Донбасса и Луганщины, а также ударили по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника

Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 13 декабря.

Так, за минувшие сутки, 12 декабря, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледарь, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Климск , Авдеевка и Марьинка Донецкой области

В свою очередь авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления и 6 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и состав горюче-смазочных материалов.

  • Как сообщалось ранее, из районов Новониколаевки и Михайловки Херсонской области Россия отводит свои войска. Однако противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

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