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ВСУ отразили атаки РФ в более 20 населенных пунктах, в том числе Соледаре и Бахмуте - возведение Генштаба

17 января, 2023 вторник
07:00
война с Россией

Украинские воины продолжают уничтожать врага и отразили атаки в районах более 20 населенных пунктов. Захватчики остановили трансляцию всех украинских телеканалов в поселках Заводовка, Горностаевка и Каиры Херсонской области

Об этом в утренней сводке 17 января сообщает Генштаб ВСУ.

Российские захватчики продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Нанося удары по населенным пунктам, враг продолжает уничтожать инфраструктуру и жилье гражданского населения, тем самым нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Оккупанты блокируют украинские каналы в нескольких селах Херсонщины

Так, на временно занятых территориях, в населенных пунктах Заводовка, Горностаевка и Каиры Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.

ВСУ отразили атаки в районах более 20 городов и сел и поразили 11 районов скопления оккупантов

За минувшие сутки, 16 января, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Краснополевка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.

А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага.

Россияне нанесли 2 ракетных и 7 авиаударов по Украине за сутки

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов и произвел более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

Враг ведет наступление на двух направлениях, еще по трем – пытается улучшить тактическое положение

Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском продолжает обороняться.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.

Танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районам более пятнадцати населенных пунктов. Среди них – Красное, Нескучное, Веселое, Гатище, Волчанск, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Двуречная и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. В частности это Кисловка, Котляровка, Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка, Макеевка, Кременная, Диброва, Терны и Ямполевка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области, а всего более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь на Доннечине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. Минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, получили Саблуковка, Качкаровка, Ольговка, Тягинка, Ингулец и Херсон.

  • В понедельник, 16 января, россияне обстреляли Шалыгинскую и Дружбовскую общины в Сумской области из минометов и стрелкового оружия.

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