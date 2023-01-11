Об этом в утренней сводке 11 января сообщает Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка - Луганской и Спорной, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клищиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка на Донетчине.

ВСУ попали в 3 вражеских пункта управления и 22 района скопления оккупантов

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Почти 1500 работников ЗАЭС лишились пропусков и доступа на предприятие, оккупанты ищут новых работников в России

Отмечается, что российские оккупационные войска оказывают моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий.

Так, почти 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие.

Теперь захватчики ищут новых работников для АЭС на территории Российской Федерации и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой национализации выехавших местных жителей.

Вражеские войска нанесли 6 ракетных и 16 авиаударов по Украине за сутки

Противник нанес 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

По всей территории Украины остается опасность вражеских авиационных и ракетных ударов. В Генштабе призывают при сигналах воздушной тревоги уходить в укрытие.

Россия не оставляет обстрелы из минометов и артиллерии по регионам Украины

На Северском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы Сеньковки Черниговской области и Кучеривки, Александровки и Покровки на Сумщине.

На Слобожанском направлении обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них - Сосновка, Зеленое, Волчанск, Домашнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении огневого поражения понесли районы Ольшаной, Орлянки и Кисловки в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Краснопоповка в Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Первомайское на Донетчине.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь снова попали Времовка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обстрелял районы 22 населенных пунктов. Среди них – Свободное Поле и Новополь на Донетчине и Ольговское, Зализничное, Малая Токмачка, Гуляйполе, Степное, Щербаки и Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении от российских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов. В частности это – Антоновка, Веселое, Республиканец, Днепровское, Дудчаны, Милово, Золотая Балка и Херсон. Пострадали мирные люди.

Днем 10 января российские оккупанты в очередной раз обстреливали приграничья Черниговской и Сумской областей. Информация о пострадавших не поступала.

За 10 января российские террористы нанесли 33 удара по территории Сумской области.

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