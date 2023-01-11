Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией ВСУ отразили атаки РФ в 3 областях, а оккупанты лишили доступа к ЗАЭС 1500 работников, - Генштаб

ВСУ отразили атаки РФ в 3 областях, а оккупанты лишили доступа к ЗАЭС 1500 работников, - Генштаб

11 января, 2023 среда
07:07
война с Россией

За 10 января украинские воины отразили атаки вражеских войск в населенных пунктах Харьковщины, Луганщины и Донетчины. А захватчики лишили почти 1500 работников ЗАЭС пропусков и доступа на предприятие

Об этом в утренней сводке 11 января сообщает Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка - Луганской и Спорной, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клищиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка на Донетчине.

ВСУ попали в 3 вражеских пункта управления и 22 района скопления оккупантов

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Почти 1500 работников ЗАЭС лишились пропусков и доступа на предприятие, оккупанты ищут новых работников в России

Отмечается, что российские оккупационные войска оказывают моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий.

Так, почти 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие.

Теперь захватчики ищут новых работников для АЭС на территории Российской Федерации и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой национализации выехавших местных жителей.

Вражеские войска нанесли 6 ракетных и 16 авиаударов по Украине за сутки

Противник нанес 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

По всей территории Украины остается опасность вражеских авиационных и ракетных ударов. В Генштабе призывают при сигналах воздушной тревоги уходить в укрытие.

Россия не оставляет обстрелы из минометов и артиллерии по регионам Украины

На Северском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы Сеньковки Черниговской области и Кучеривки, Александровки и Покровки на Сумщине.

На Слобожанском направлении обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них - Сосновка, Зеленое, Волчанск, Домашнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении огневого поражения понесли районы Ольшаной, Орлянки и Кисловки в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Краснопоповка в Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Первомайское на Донетчине.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь снова попали Времовка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обстрелял районы 22 населенных пунктов. Среди них – Свободное Поле и Новополь на Донетчине и Ольговское, Зализничное, Малая Токмачка, Гуляйполе, Степное, Щербаки и Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении от российских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов. В частности это – Антоновка, Веселое, Республиканец, Днепровское, Дудчаны, Милово, Золотая Балка и Херсон. Пострадали мирные люди.

  • Днем 10 января российские оккупанты в очередной раз обстреливали приграничья Черниговской и Сумской областей. Информация о пострадавших не поступала.
  • За 10 января российские террористы нанесли 33 удара по территории Сумской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Луганщина
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Красногоровка
Запорожская область
Запорожская АЕС
Бахмут
Макеевка
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
Тайсон Ф'юрі
9 января, 2023 понедельник
"Время работает против нас": Усик получил от Фьюри требования относительно боя
Євген Пригожин
10 января, 2023 вторник
Пригожин использует сообщения о ситуации в Соледаре для укрепления репутации вагнеровцев, - ISW
Leopard 2
10 января, 2023 вторник
"Их много на складах по всей Европе": Франция и Польша убеждают Германию передать Украине танки Leopard, - Politico
Киев
-6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.04
    Покупка 40.04
    Продажа 40.75
  • EUR
    Покупка 41.77
    Продажа 42.86
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
11 января
08:04
OPINION
ОРБАНизация и неидеальность демократии
07:50
РФ хакерскими атаками пыталась сорвать онлайн-аукцион Бенкси по сбору средств для Украины
07:36
Рада вскоре лишит мандатов 4 депутатов от запрещенных партий, - Арахамия
07:06
Правительство Франции планирует поднять пенсионный возраст на два года, общество готовится к протестам
06:28
Артиллерия, бронетехника, РСЗО и дроны: Украина нуждается в оружии для обороны и освобождения территории, - Подоляк
05:57
Франция передала конструкции для восстановления трех мостов на Черниговщине
05:40
Звезда "Динамо" Цыганков нашел амбициозный вариант для продолжения карьеры в клубе ЛЧ
05:35
ISW: Возможный захват Соледара войсками РФ не означал бы немедленное окружение Бахмута
05:08
Россия намерена устроить теракт в Луганской области, чтобы обвинить в этом ВСУ
04:27
Обновлено
Украинцы Крутых и Цуренко вышли в финал квалификации Australian Open
03:31
На оккупированных территориях россияне угрожают конфисковать имущество предпринимателей, не перешедших на рубли
02:02
"Динамо" объявило о возвращении Шовковского
01:06
Россия нанесла 33 удара по Сумщине. Повреждена ферма
00:48
Мудрик будет зарабатывать в "Арсенале" более 5 млн евро в год, - инсайдер
00:37
РФ атаковала Харьковщину, в облцентре прогремели взрывы
00:29
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 января
00:27
"Нас никогда не сломать": тяжелораненый под Соледаром украинский актер и военный Дмитрий Линартович обратился к украинцам
00:14
В России при загадочных обстоятельствах погиб полковник МВД
2023, вторник
10 января
23:48
Косметологи назвали самую популярную операцию эстетической пластической хирургии
23:28
Двое польских волонтеров получили ранения под Бахмутом
23:16
Германия выделит €20 млн на оплату услуг Starlink для Украины
22:57
В Германии полиция разогнала климатических активистов, которые с баррикадами протестуют против открытия угольной шахты
22:49
Падение цен на газ и открытие границ Китая: эксперты улучшили прогнозы роста экономики ЕС
22:18
"Пришло время для новых мощных решений": Зеленский рассказал о подготовке поставок тяжелой техники от партнеров
21:55
Канада купит в США комплекс ПВО NASAMS для Украины
21:50
Зеленский лишил Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина гражданства Украины
21:46
Льготы для оккупантов, "ЛДНР" в документах: НБУ призвал международные банки уйти из РФ и не поддерживать военные преступления
21:27
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Великобритания может разорвать "заколдованный круг" поставок танков Украине, пока Германия и США еще не определились. Колонка Сергея Згурца.
21:18
Пакистан в обмен на помощь Запада передаст Украине партию снарядов и взрывчатки, - СМИ
21:07
"Евросолидарность" регистрирует постановление об увольнении всех членов ОПЗЖ с руководящих должностей в парламенте, – Ирина Геращенко
21:00
Обзор
Большая часть Соледара, предположительно, в руках россиян, НАТО и ЕС усилят поддержку Украины, Пентагон начинает обучение бойцов ВСУ. Мировые СМИ об Украине 10 января
20:49
НКРЭКУ проверит 7 облэнерго, не соблюдающих графики отключения света
20:29
Шмыгаль выразил надежду на создание в 2023 году Социального кодекса Украины
20:12
Эксклюзив
Россияне превратили Северодонецк в средневековый город, - глава ВГА Стрюк
20:07
OPINION
Cекс в политике четко регламентирован
20:02
"Украина должна заговорить на украинском ради будущего": Лариса Ницой объяснила влияние языка на экономику
19:54
Правительственную программу компенсации за трудоустройство переселенцев продлили на 2023 год
19:39
Украинские военные будут овладевать системой Patriot на базе Fort Sill, обучение стартует на следующей неделе, - CNN
19:29
"Климатические террористы" признали неприемлемым словом года в Германии
19:14
Единые новости
Единый телемарафон уже не необходим с точки зрения нацбезопасности, его нужно прекращать, - медиаэксперт Лигачева
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV