ВСУ отразили атаки РФ на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе села Гранов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Гремяч Черниговской области, Большая Писаревка, Кружок, Каменка, Покровка, Пономаренко, Чернецкое Сумской области и Ветеринарное, Амбарное, Гатище, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодязному, Кисловке, Купянску, Берестову Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационных ударов неподалеку от Дружелюбовки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Ямполевки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника возле Орехово-Василовки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Хромового, Ивановского, Клещиевки, Северного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Орехово-Василовка, Белая Гора, Ивановское, Богдановка, Клещиевка, Нью-Йорк, Северное Донецкой области. Вместе с тем, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Авдеевки. Также здесь враг нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Александрополь, Керамик, Невельское, Карловка, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красногоровка, Парасковеевке, Екатериновкое, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоукраинки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Красное Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Ольговки. Артиллерийские и минометные обстрелы пришлись по Змиевке, Антоновке, Херсону Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Армия РФ нанесла 10 ракетных и 69 авиационных ударов по территории Украины

Отмечается, что враг нанес 10 ракетных, 69 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Силы обороны поразили 12 артиллерийских средств и 2 пункта управления врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражены 4 состава боеприпасов, 12 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станция радиоэлектронной борьбы, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.