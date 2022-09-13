Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск на отдельных направлениях", - говорится в сообщении.

Враг и дальше ведет воздушную разведку и наносит огневое поражение подразделениям украинских войск, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, осуществляет перемещение своих войск. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

В Генштабе подчеркивают, что противник продолжает тактику террора и запугивание гражданского населения. Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов с РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

Всего за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 25 авиационных ударов, совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении - неподалеку от Атинского и Стукаловки Сумской области.

- неподалеку от Атинского и Стукаловки Сумской области. на Харьковском направлении – в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянская

– в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянская на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка

- в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина

– в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина на Авдеевском направлении - населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка

- населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка на Новопавловском направлении - поблизости Угледар, Пречистовки, Новоукраинки и Времевки

- поблизости Угледар, Пречистовки, Новоукраинки и Времевки на Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Волшебное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Зализничное, Темировка, Новополь и Времовка

На Южнобужском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, противник вел воздушную разведку беспилотниками - совершил 23 вылета.

В свою очередь Силы обороны успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов – нанесено поражение по 7 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага, уничтожены 2 позиции его зенитных ракетных комплексов. Утраты живой силы и техники оккупантов уточняются.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления, районы сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Зоопарк", артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

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