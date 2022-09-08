ВСУ отразили 9 атак врага и уничтожили более 10 целей с техникой и живой силой противника
Авиация ВСУ нанесла более 12 ударов, поразив 2 взводных опорных пункта, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 ЗРК врага, а ПВО уничтожили 2 БпЛА
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинской территории по воздушному пространству и территории этой страны.
Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Украинские военные успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Довгенькое, Дибривное, Григоровка, Соледар, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.
Ракетные войска и артиллерия наземных группировок наших войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, поражения живой силы и боевой техники противника.
За текущие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 12 ударов, поразив 2 взводных опорных пункта, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 зенитных ракетных комплекса врага.
Подразделения противовоздушной обороны наших войск уничтожили два БпЛА.
Потери противника уточняются.
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