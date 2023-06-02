ВСУ отразили 8 атак на Марьинку, а РФ отправила вооруженных курсантов защищать западную границу, - сводки Генштаба
Украинские воины продолжают ликвидировать российских оккупантов, воюющих против нашей страны
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 2 июня.
"Военным руководством российской федерации принято решение об усилении государственной границы курсантами высших военных учебных заведений. Так, 31 мая, около 200 курсантов ІІІ курса вооруженных стрелковым оружием и гранатометами уже отправлены в западную границу РФ под предлогом прохождения стажировки", - пишет Генпрокуратура.
Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины
В ночь с 1 на 2 июня россияне в очередной раз нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, в частности по Киеву. Террористы применили ударные БПЛА и крылатые ракеты, но все они были уничтожены в небе.
Всего в течение суток враг нанес 62 авиационных и 15 ракетных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 15 атак, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны", - пишет Генштаб. .
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
- На Северском и Слобожанском направлениях РФ продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Враг нанес авиаудара в районе Огурцово Харьковская область.
- Террористы провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Леоновка Черниговской области; Нововасиловка, Ромашково, Атинское, Юнаковка Сумской области , а также Уды, Казачья Лопань, Ветеринарное, Гоптовка, Пильная, Зеленое, Верхняя Писаревка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Зибино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное в Харьковской области .
- На Купянском направлении в течение суток противник вел безрезультативные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области.
- Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Дворичанское, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
- В Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультативные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спорного - Донецкой.
- Россия нанесла авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.
- Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белая Гора и Часов Яр Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка.
- На Марьинском направлении противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 8 атак противника. Ориентировочные потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 ранеными. Были уничтожены 2 единицы вражеской автомобильной техники.
- Террористы нанесли авиационный удар по Марьинке, осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговское и Новоданиловка Запорожской области, а также Казацкое и Одрадокаменка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Херсон.
Удары ВСУ по россиянам в течение суток
Украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава российской армии, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Украинские силы ПВО ликвидировали 15 крылатых ракет и 17 ударных БПЛА типа "Шахед-136".
Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.
- За прошедшие сутки российская армия атаковала по меньшей мере 10 украинских регионов. В результате атаки есть погибшие и раненые.
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