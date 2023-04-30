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ВСУ отразили 58 атак России, враг наступает на четырех направлениях, - Генштаб

30 апреля, 2023 воскресенье
07:49
Война с Россией

Россия, несмотря на потери, продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили 58 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Россия нанесла 7 ракетных и 39 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки противник обстреливал Украину. Так он выпустил по территории страны 7 крылатых ракет и нанес 39 авиаударов. Также он совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате обстрелов погибли и ранены среди гражданских. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

ВСУ сбили 4 беспилотника, поразили несколько районов сосредоточено захватнических войск и две системы ПВО

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава РФ. Также они сбили два вражеских беспилотника "Шахед", один разведывательный "Орлан-10" и один неустановленный тип.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы захватчиков. Также они попали по составам горюче-смазочных материалов, двум средствам ПВО, артиллерийскому подразделению и по еще одной важной для противника цели.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки из авиации обстреливали населенные пункты Галагановка и Леоновка.

Под минометные и артиллерийские обстрелы попали Хреновка, Заречье, Елино, Тимоновичи, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Украинское, Середина-Буда Стукаловка, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка и Могрица Сумской области, а также Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Строевка, Каменка, Тополя, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении по населенным пунктам Невское Луганской области и Новосадово, Торское, Белогоровка, Верхнекаменное и Раздолевка – Донецкой нанесли удары с артиллерии.

Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

На Бахмутском направлении от вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Торецк, Шумы, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

Также в сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Предтечиного. Продолжаются бои в городе Бахмут.

На Авдеевском направлении под обстрелами оказались населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Водяное и Первомайское.

Также на этом направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка и Первомайское, успеха не имел.

На Марьинском направлении вражеских обстрелов подверглись Красногоровка, Победа и Парасковеевка Донецкой области. Были отражены атаки в районах Марьинки и Новомихайловки.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстреливал Богоявленку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Шахтерское и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях минувших суток враг наступательных действий не проводил. Обстреливал Времивку, Новоселку, Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку и Каменское на Запорожье и Гавриловку, Змиевку, Берислав, Казацкое, Ивановку, Зимовник, Белозерку, Днепровское, Кизомис и Херсон.

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