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ВСУ отразили 44 атаки, поразили 11 пунктов управления и 9 артподразделений россиян на огневой позиции

12 мая, 2023 пятница
06:33
Война с Россией

На Бахмутском направлении противник продолжает наступление, продолжаются бои и в самом городе Бахмут. В общей сложности россияне пытаются наступать на 4 направлениях, а ВСУ поразили 11 пунктов управления и 9 артподразделений на огневой позиции

Об этом отчитывается Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 мая.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

Украинские воины отразили 44 атаки врага.

ВСУ поразили 11 пунктов управления, 9 артподразделений на огневой позиции и ударили по 33 районам скопления оккупантов

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

Кроме того, уничтожено 9 вражеских БПЛА разных типов.

Россия нанесла 6 ракетных, 59 авиаударов и совершила 95 обстрелов из РСЗО по Украине за сутки

В течение 11 мая противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье.

Кроме того, зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь РФ не прекращает тактику террора.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Российская Федерация продолжает использовать территорию и материально-техническую базу Беларуси для проведения подготовки и боевого слаживания подразделений вооруженных сил РФ, сформированных по мобилизации. Затем эти подразделения привлекают к ведению боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское и Ураловое Сумской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области, Нововасиловка, Украинское, Зноб-Новгородское, Муравьи, Красное, Искрисковщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурьев, Глубокое, Старица, Бугроватка, Огирцево, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зибино, Бочковое, Бударки и Большой Бурлук на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Песчаного.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Одрадне, Дворичанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворичная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества.

Нанесли авиаудары вблизи Грековки, Верхнекаменского, Спорного и Белогоровки.

Артиллерийские обстрелы получили Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут.

За прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Ступочек. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка и Нью-Йорк.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.

Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки. Также вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел.

Нанес авиационные удары возле Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Нанесли авиаудары по районам Малой Токмачки, Омельника и Кизомиса. Обстреляли населенные пункты Времовка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Золотая Балка, Веселое, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

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