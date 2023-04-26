Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ отразили 39 атак РФ, враг наступает на трех направлениях, - Генштаб

ВСУ отразили 39 атак РФ, враг наступает на трех направлениях, - Генштаб

26 апреля, 2023 среда
06:53
Война с Россией ВСУ

Россия не отказывается от планов по оккупации украинской территории и, несмотря на потери, ведет наступление на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях

Об этом в утренней сводке 26 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

"Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях", - говорится в сообщении.

Подразделениями сил обороны Украины в течение 25 апреля были отражены 39 атак противника на указанных участках фронта.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

ВСУ поразили ЗРК, станцию РЭБ и несколько районов сосредоточения захватнических войск

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу.

Также сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА - типа "Зала" и "Орлан-10",

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс, 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора.

Россияне нанесли 13 авиационных и 3 ракетных удара по Украине в течение суток

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации украинской территории. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение 25 апреля противник нанес 3 ракетных удара, из которых 2 ракеты с ЗРК С-300 - по центру мирного города Купянск Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены здание краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура.

Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В течение суток провели артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Коренок, Стукаловка, Искрисковщина, Новоивановка, Волфино, Павловка, Константиновка и Басовка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Огирцево, Гатище и Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополе, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворичная, Лиман Первый, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не производил.

Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменное, Спорное и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клищиевка.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении российские войска вели наступательные действия недалеко от населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имели.

Осуществили обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. В частности, это - Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки защитники Украины отбили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка.

Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Прасковьевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватнические войска наступательных действий не проводились. Совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Павловка, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Новомайорское, Шахтерское, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

За сутки, произвел обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Плавные Запорожской области и Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Львове, Кизомис, а также город Херсон.

В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомис повреждено более 10 жилых домов мирных граждан. 2 – полностью разрушены. Также разрушения потерпели местная церковь и другая гражданская инфраструктура.

  • Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Урзуфе Мариупольского района россияне разместили 200 военных на территории детского лагеря, чтобы использовать детей в качестве живого щита.
Россия
Луганщина
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
Военные новости
Белгород
Читайте также:
Автор Карл Волох
25 апреля, 2023 вторник
Членство в НАТО нам не светит
Ігор Шевадзуцький
23 апреля, 2023 воскресенье
Спарринг-партнер Усика нокаутировал непобедимого украинского тяжеловеса
Збірна України з хокею
24 апреля, 2023 понедельник
Украина разгромила Сербию на ЧМ-2023 по хоккею
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.16
  • EUR
    Покупка 41.03
    Продажа 41.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
26 апреля
07:00
Анонс
"Манчестер Сити" - "Арсенал": где и когда смотреть значительный матч в борьбе за чемпионство АПЛ
06:48
МОЗ
В 50 украинских больницах установят солнечные панели
06:26
США следят за сотрудничеством РФ и Северной Кореи в военной сфере
06:16
Кремль избегает открытых репрессий, боится за стабильность режима Путина, - ISW
05:49
Госдеп США
Америка с союзниками сдерживают влияние ЧВК Вагнера на разных континентах, - госдеп
05:30
подсолнечное масло
Еврокомиссия согласилась запретить импорт подсолнечного масла из Украины
04:56
В Черном море резко увеличилось количество "калибров". Уровень опасности очень высок, - ОК "Юг"
04:17
В России пранкер записал 50-летнего инвалида добровольцем на войну с Украиной
03:50
На Сумщине в результате обстрела повреждены предприятие, домохозяйство и линии электропередачи
03:43
Мы, украинцы, должны говорить на украинском языке, - олимпийский чемпион Верняев
02:26
ВСУ уничтожили пункт боеснабжения, 5 БПЛА и множество русской артиллерии на южном направлении
01:52
Лучший бомбардир УПЛ Довбик сообщил, где хочет продолжить карьеру
01:17
Морпехи уничтожили за день 15 россиян, дрон-камикадзе и 3 артиллерийские системы
01:05
В Африке нашли оправдание для допуска россиян и белорусов на Олимпиаду
00:33
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 апреля
00:28
РФ обстреляла Марганец и Никополь: пострадали две пожилые женщины
00:19
Лунин пропустил 4 гола в матче "Жирона" - "Реал" в Ла Лиге: Цыганков без результативных действий
2023, вторник
25 апреля
23:59
Дмитрий Кулеба
Украина не пойдет на территориальные уступки и заморозку конфликта, - Кулеба
23:41
США переносят базу дозаправки самолетов НАТО из Германии в Польшу
23:15
Зеленский: группа Ермака-Макфола представила документ об ужесточении санкций против РФ
22:19
OPINION
Николай Княжицкий
Кто и почему пытается меня дискредитировать
22:16
В Крыму силовики РФ задержали крымскотатарского правозащитника Джеппарова
22:02
Аналитика
Сергей Згурец
У врага сейчас нет возможностей для проведения широкомасштабных действий. Колонка Сергея Згурца
21:42
На Свердловщине сразу три масштабных пожара: эвакуированы заключенные с туберкулезом и ВИЧ-СПИД
21:11
Дарья Дугина (Платонова) на "Азовстали". Лето 2022 года, оккупированный Мариуполь
Убийство пропагандистки Дугиной: РФ заочно арестовала "украинского диверсанта"
21:00
Обзор
Впечатляющие результаты ВСУ на восточном берегу Днепра, большие риски контрнаступления, "падение" России почти во всех частях света. Мировые СМИ об Украине 25 апреля
20:46
У звезды "Гарри Поттера" Дэниела Рэдклиффа родился первенец
20:46
Ильхам Алиев
Азербайджан планирует удвоить добычу газа и поставлять его в 10 стран Европы, - Алиев
20:45
Иран доставляет боеприпасы в Россию по Каспийскому морю, - The Wall Street Journal
20:35
Кличко прибыл в США: примет участие в Саммите городов Северной и Южной Америки и обсудит поддержку Украины
20:31
Стая беспилотников сможет прорвать ПВО Москвы на 9 мая, - Владимир Яценко
20:31
Геннадий Труханов
Дело завода "Краян": Труханову избрали меру пресечения - 30,866 млн грн залога
20:16
В Херсонской области запретили пребывание плавсредств на водных объектах
20:15
Дело об обстреле РФ аэродрома Канатово: экс-разведчика Червинского взяли под стражу на 2 месяца
20:02
OPINION
В украинском кино доминирует украинская же беднота
19:49
Правительство Польши упростило поступление в вузы для украинцев
19:33
Турция опробовала первый собственный реактивный военный самолет
19:31
Обама поддержал решение Байдена во второй раз баллотироваться в президенты
19:00
Обзор
Победные новости 426-го дня войны: В Бахмуте ВСУ отбросили россиян от "дороги счастья", а ЕС передал €1,5 млрд помощи
18:46
В Судане захватили лабораторию с возбудителями кори и холеры. ВОЗ заявила о высоком уровне опасности
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV