Об этом в утренней сводке 26 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

"Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях", - говорится в сообщении.

Подразделениями сил обороны Украины в течение 25 апреля были отражены 39 атак противника на указанных участках фронта.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

ВСУ поразили ЗРК, станцию РЭБ и несколько районов сосредоточения захватнических войск

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу.

Также сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА - типа "Зала" и "Орлан-10",

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс, 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора.

Россияне нанесли 13 авиационных и 3 ракетных удара по Украине в течение суток

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации украинской территории. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение 25 апреля противник нанес 3 ракетных удара, из которых 2 ракеты с ЗРК С-300 - по центру мирного города Купянск Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены здание краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура.

Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В течение суток провели артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Коренок, Стукаловка, Искрисковщина, Новоивановка, Волфино, Павловка, Константиновка и Басовка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Огирцево, Гатище и Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополе, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворичная, Лиман Первый, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не производил.

Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменное, Спорное и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клищиевка.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении российские войска вели наступательные действия недалеко от населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имели.

Осуществили обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. В частности, это - Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки защитники Украины отбили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка.

Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Прасковьевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватнические войска наступательных действий не проводились. Совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Павловка, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Новомайорское, Шахтерское, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

За сутки, произвел обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Плавные Запорожской области и Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Львове, Кизомис, а также город Херсон.

В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомис повреждено более 10 жилых домов мирных граждан. 2 – полностью разрушены. Также разрушения потерпели местная церковь и другая гражданская инфраструктура.