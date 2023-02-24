Об этом в утренней сводке 24 февраля отчитывается Генштаб ВСУ.

Российская Федерация уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сейчас сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки, 23 февраля, украинские защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях.

Россияне нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар по Украине в течение суток

Вражеские войска нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар. Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате этих преступных действий пострадали гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Сеньковка, Елино, Медведевка, Леоновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Рыжевка, Искрисковщина, Волфино, Алексеевка, Водологи, Запсилье и Мирополье Сумской области.

Также пострадали более 22 районов населенных пунктов в Харьковской области. В частности, Червоной Зари, Ветеринарного, Стрелечьей, Лукьянцев, Волчанских Хуторов, Землянок, Устиновки, Бологовки и Красного Первого. Также враг нанес удар силами армейской авиации вблизи Двуречной и Огирцевого.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Диброва, Белогоровка, Федоровка и Роздоловка.

Обстрелял более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Синьковки, Купянска и Табаевки Харьковской области; Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Ямполя, Невского, Дибровы и Белогоровки в Луганской и Григорьевке, Спорного, Берестового, Раздолевки и Федоровки Донецкой области.

Нанес авиаударов неподалеку от Гряниковки, Котляровки, Крахмального на Харьковщине и Серебрянского лесничества и Белогоровки на Луганщине.

Также пострадали Спорное и Сакко и Ванцетти Донецкой области. На направлении оккупанты применили 6 баражирующих боеприпасов типа "Ланцет".

На Бахмутском направлении противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах населенных пунктов Берховка, Бахмут, Зализнянское, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Васильевка.

Обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Зализнянское, Берховка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Курдюмовка, Майорск, Северное, Иванополье и Красногоровка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях отмечены безуспешные наступательные действия врага вблизи населенных Водяное, Невельское, Новомихайловка и Пречистовка.

Под артиллерийские обстрелы попали около 25 населённых пунктов. В частности, Новобахмутовка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Камянское, Лукьяновское, Степногриск и Павловское – Запорожской, а также Марганец, Красногригорьевка и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении от артиллерии российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Одрадокамянка, Николаевка, Крынки, Новотягинка, Херсон и Зимовник Херсонской области. В целом - районы более 30 населенных пунктов.

Враг скрыто мобилизует мужчин с Кавказа, в том числе и заключенных

В целях восполнения масштабных потерь в живой силе, враг продолжает скрытую мобилизацию в Российской Федерации. В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях на территории Украины.

Мобилизации подлежат все мужчины, независимо от состояния здоровья и желания воевать, отмечают в Генштабе.

"Большое количество мобилизованных - это граждане, отбывающие или отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных освобождают при условии добровольного участия в боевых действиях на территории Украины", - добавляют военные.

В оккупированной Луганской области операторы отключили доступ к интернету

В некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к сети Интернет с целью препятствования передаче данных о действиях российских оккупационных войск и борьбе с патриотически настроенным Украиной населением.

Отключение сети Интернет должно произойти на всех временно оккупированных территориях Луганской области.

ВСУ поразили склады, позиции ЗРК и районы скопления захватчиков

Авиация Сил обороны за сутки, 23 февраля, нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и один другой важный объект врага.