ВСУ отразили 100 атак россиян на 5 направлениях, а враг скрыто мобилизует мужчин с Кавказа, - Генштаб
В течение суток вражеские войска безуспешно наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. А ВСУ отразили около 100 атак россиян
Об этом в утренней сводке 24 февраля отчитывается Генштаб ВСУ.
Российская Федерация уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сейчас сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
За прошедшие сутки, 23 февраля, украинские защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях.
Россияне нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар по Украине в течение суток
Вражеские войска нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар. Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В результате этих преступных действий пострадали гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Сеньковка, Елино, Медведевка, Леоновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Рыжевка, Искрисковщина, Волфино, Алексеевка, Водологи, Запсилье и Мирополье Сумской области.
Также пострадали более 22 районов населенных пунктов в Харьковской области. В частности, Червоной Зари, Ветеринарного, Стрелечьей, Лукьянцев, Волчанских Хуторов, Землянок, Устиновки, Бологовки и Красного Первого. Также враг нанес удар силами армейской авиации вблизи Двуречной и Огирцевого.
На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Диброва, Белогоровка, Федоровка и Роздоловка.
Обстрелял более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Синьковки, Купянска и Табаевки Харьковской области; Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Ямполя, Невского, Дибровы и Белогоровки в Луганской и Григорьевке, Спорного, Берестового, Раздолевки и Федоровки Донецкой области.
Нанес авиаударов неподалеку от Гряниковки, Котляровки, Крахмального на Харьковщине и Серебрянского лесничества и Белогоровки на Луганщине.
Также пострадали Спорное и Сакко и Ванцетти Донецкой области. На направлении оккупанты применили 6 баражирующих боеприпасов типа "Ланцет".
На Бахмутском направлении противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах населенных пунктов Берховка, Бахмут, Зализнянское, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Васильевка.
Обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Зализнянское, Берховка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Курдюмовка, Майорск, Северное, Иванополье и Красногоровка Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях отмечены безуспешные наступательные действия врага вблизи населенных Водяное, Невельское, Новомихайловка и Пречистовка.
Под артиллерийские обстрелы попали около 25 населённых пунктов. В частности, Новобахмутовка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.
На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Камянское, Лукьяновское, Степногриск и Павловское – Запорожской, а также Марганец, Красногригорьевка и Никополь на Днепропетровщине.
На Херсонском направлении от артиллерии российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Одрадокамянка, Николаевка, Крынки, Новотягинка, Херсон и Зимовник Херсонской области. В целом - районы более 30 населенных пунктов.
Враг скрыто мобилизует мужчин с Кавказа, в том числе и заключенных
В целях восполнения масштабных потерь в живой силе, враг продолжает скрытую мобилизацию в Российской Федерации. В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях на территории Украины.
Мобилизации подлежат все мужчины, независимо от состояния здоровья и желания воевать, отмечают в Генштабе.
"Большое количество мобилизованных - это граждане, отбывающие или отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных освобождают при условии добровольного участия в боевых действиях на территории Украины", - добавляют военные.
В оккупированной Луганской области операторы отключили доступ к интернету
В некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к сети Интернет с целью препятствования передаче данных о действиях российских оккупационных войск и борьбе с патриотически настроенным Украиной населением.
Отключение сети Интернет должно произойти на всех временно оккупированных территориях Луганской области.
ВСУ поразили склады, позиции ЗРК и районы скопления захватчиков
Авиация Сил обороны за сутки, 23 февраля, нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и один другой важный объект врага.
- Ранее сообщалось, что оккупанты в Мелитополе планируют для детей со всего города "присягу в юнармию", а в Мариуполе, пользуясь гуманитарным кризисом, предлагают местным строить военные укрепления за еду.
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