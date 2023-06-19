ВСУ отработали по военному объекту врага под Геническом и уничтожили значительное количество боеприпасов, - Херсонский облсовет
Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, отметил, что 18 июня в оккупированном пгт Рыково Генического района были очень мощные взрывы, вражеские боекомплекты детонировали длительное время
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Мы сохраняем информационную тишину относительно успехов ВСУ на левобережье Херсонщины. Однако в случае с пгт Рыково Генического района можно рассказать, там был уничтожен очень большой логистический центр врага, ВСУ попали по складам боеприпасов. Это именно те боеприпасы, которые отправлялись к позициям оккупационных войск для обстрела наших общин на правобережье Херсонщины. Соответственно, у оккупантов там настроение не очень хорошее, они закрыли населенные пункты рядом с впечатленной ВСУ территорией и проводят фильтрационные мероприятия, ищут людей, которые могли наводить на целые украинские войска.Взрывы были очень мощные, детонация боекомплекта долгое время, которое слышали в соседних населенных пунктах. Там действительно ВСУ отработали очень круто", - рассказал Юрий Соболевский.
Соболевский добавил, что информация о пострадавших мирных людях в результате взрывов в Рыковом уточняется, пока такие данные отсутствуют.
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