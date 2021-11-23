ВСУ отработали новую тактику применения "Джавелинов" и "Байракторов" в боевых условиях
Военнослужащие вооруженных сил Украины отработали новую тактику применения разведывательно-ударных комплексов "Байрактар" и противотанковых ракетных комплексов "Джавелин"
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных Сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы "Байрактар" и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Учитывая опыт боевых действий в районе операции Объединенных сил мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков", - сказал главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.
В частности, было отработано комплексное применение "Джавелинов" и "Байрактаров" в условиях ночи и плохой видимости.
Занятия прошли на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений "Широкий лан". Цель мероприятия - проработать единые взгляды на организацию и проведение мероприятий подготовки войск в 2022 учебном году с учетом иностранного опыта и опыта, полученного ВСУ в войне с РФ.
- Напомним, 26 октября 2021 сообщалось о том, что ВСУ впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 в Операции объединенных сил.
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