ВСУ отработали новую тактику применения "Джавелинов" и "Байракторов" в боевых условиях

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



"Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных Сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы "Байрактар" и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Учитывая опыт боевых действий в районе операции Объединенных сил мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков", - сказал главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.







В частности, было отработано комплексное применение "Джавелинов" и "Байрактаров" в условиях ночи и плохой видимости.







Занятия прошли на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений "Широкий лан". Цель мероприятия - проработать единые взгляды на организацию и проведение мероприятий подготовки войск в 2022 учебном году с учетом иностранного опыта и опыта, полученного ВСУ в войне с РФ.

Напомним, 26 октября 2021 сообщалось о том, что ВСУ впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 в Операции объединенных сил.