ВСУ отрабатывают новые виды вооружения, не исключено их применение в Крыму, - Данилов
Украинские военные уже отрабатывают новые виды вооружения, производимые украинским оборонно-промышленным комплексом. Не исключено, что их могут использовать в Крыму
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.
Он напомнил, что 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал об образцах нового вооружения. Его производит украинский оборонно-промышленный комплекс.
"Поэтому если есть отработка того или иного вооружения, то это происходит на нашей территории. Возможно, в Крыму и происходила отработка новых видов этого вооружения. Не исключаю", - подчеркнул Данилов.
Он добавил, что оккупанты, ныне роющие окопы на побережье черного моря, "может что-то там вангуют себе и о чем-то догадываются". Однако, по его словам, где и когда будет украинская армия, знает только ограниченный круг людей.
Данилов отметил, что сколько бы километров окопов россияне там не вырыли, им это не поможет.
"Они все оттуда уйдут. Это только вопрос времени", - подчеркнул секретарь СНБО.
- 13 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что для безопасности и свободы судоходства необходимо деоккупировать Крым.
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